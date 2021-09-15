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Ekonomi Bakan Muş, Afrika ülkelerinin Ankara büyükelçileriyle buluştu
Ekonomi

Bakan Muş, Afrika ülkelerinin Ankara büyükelçileriyle buluştu

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Afrika ülkelerinin Ankara büyükelçileriyle bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 16:43:00 -
Bakan Muş, Afrika ülkelerinin Ankara büyükelçileriyle buluştu

Muş tarafından büyükelçilere 2003 yılında 5.4 milyar dolar olan Türkiye-Afrika ticaretinin 2020 yılında salgının olumsuz etkilerine rağmen 25 milyar doları aştığı bildirildi. Türkiye’nin 43 Afrika ülkesinde büyükelçiliği, 26 Afrika ülkesinde ticaret müşavirliği bulunduğuna işaret edildi. Ticari ilişkilere kazan-kazan temelinde yaklaşıldığı da ifade edildi. Afrika ülkelerinin büyükelçileri de Türkiye’nin kara kıtada mevcut varlığının artmasını istediklerini söylediler. Büyükelçiler, Türk yatırımları ve Türk ürünlerinin Afrika’da daha çok yer bulması için çalışmaya hazır olduklarını kaydettiler.

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