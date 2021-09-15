Bakan Muş, Afrika ülkelerinin Ankara büyükelçileriyle buluştu

Muş tarafından büyükelçilere 2003 yılında 5.4 milyar dolar olan Türkiye-Afrika ticaretinin 2020 yılında salgının olumsuz etkilerine rağmen 25 milyar doları aştığı bildirildi. Türkiye’nin 43 Afrika ülkesinde büyükelçiliği, 26 Afrika ülkesinde ticaret müşavirliği bulunduğuna işaret edildi. Ticari ilişkilere kazan-kazan temelinde yaklaşıldığı da ifade edildi. Afrika ülkelerinin büyükelçileri de Türkiye’nin kara kıtada mevcut varlığının artmasını istediklerini söylediler. Büyükelçiler, Türk yatırımları ve Türk ürünlerinin Afrika’da daha çok yer bulması için çalışmaya hazır olduklarını kaydettiler.