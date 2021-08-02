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Bakan Muş: 201 milyar dolarla cumhuriyet rekorunu kırdık
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Ekonomi Bakan Muş: 201 milyar dolarla cumhuriyet rekorunu kırdık
Ekonomi

Bakan Muş: 201 milyar dolarla cumhuriyet rekorunu kırdık

Ticaret Bakanı Mehmet Muş "Temmuz ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 16,4 milyar dolar oldu. Bu tutar, bugüne kadar gerçekleştirilen en yüksek temmuz ayı ihracatı." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-02 11:52:00 - 2021-08-02 13:13:11
Bakan Muş: 201 milyar dolarla cumhuriyet rekorunu kırdık

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, temmuz ayına ait dış ticaret rakamlarına ilişkin, "Temmuz ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 16,4 milyar dolar oldu. Bu tutar, bugüne kadar gerçekleştirilen en yüksek temmuz ayı ihracatı" dedi.

İlk defa 200 milyar doları geçtik

Ticaret Bakanı Muş "Son 12 aylık ihracatımız da 201,5 milyar dolara yükselerek yeni bir Cumhuriyet tarihi rekoruna imza atmıştır. İlk defa 200 milyar doları geçmiş bulunuyoruz" diye konuştu.

Bakan Muş, dış ticaret ihracat rakamlarına ilişkin şunları kaydetti:

"Ocak-temmuz ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artışla 121,4 milyar dolara çıktı. Salgın öncesindeki 2019 ocak–temmuz dönemine göre yüzde 16,4 arttı.

Ocak-temmuz döneminde dış ticaret hacmimiz, 268,2 milyar dolara yükselmiş, dış ticaret açığımız geçtiğimiz yıla göre yüzde 5 azalarak 25,5 milyar dolara gerilemiştir."

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