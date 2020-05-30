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Gündem

Bakan Murat Kurum'dan müteahhide fırça: İşini düzgün yapmaya niyetin yoksa bırak

Bakan Murat Kurum, deprem bölgesinde yapımı süren konutlardaki eksiklikleri fark ederek, firma müteahhidine, "İşini düzgün yapmayacaksan bırak" diyerek tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 20:47:00 - 2020-05-30 21:00:49

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 6.8 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Elazığ'da incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum, Mustafapaşa Mahallesi'nde yapımı devam konutlarda incelemeler yaptığı sırada gördüğü eksiklikler ve hatalar nedeniyle yüklenici firmanın müteahhidine ise tepki gösterdi.

"İşini düzgün yapmaya niyetin yoksa bırak"

Müteahhide uyarılarda bulunan Kurum, tepkisini şu sözlerle belirtti:

"Net bir şekilde söylüyorum ki, işini düzgün yapmaya niyetin varsa buyur yap ama yapmaya niyetin yoksa şurada bırak."

Bakan Kurum, müteahhide ayrıca inşaatta kot farkı bulunan alanın tekrar yapılması talimatını da verdi. Bir inşaatta sistemi düzgün kurarak işe başlayıp, aynı şekilde devam ettirmek gerektiğini söyleyen Bakan Kurum, Elazığ'daki sürecin takipçisi olacağını belirtti.

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