Bakan Murat Kurum İstanbul'dan milletvekili adayı oldu

Merakla beklenen seçimlere haftalar kaldı... Bir taraftan deprem ve sel afetiyle mücadele devam ederken bir yandan da siyasette sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor.

Siyasetin şu an önemli konusu ise milletvekili aday listeleri. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bakanların milletvekili adayı olacağını ilan etmişti.

Listeler YSK'ya sunuldu

Merakla beklenen gün ise geldi. Milletvekili aday listeleri bugün YSK'ya sunuldu. Böylelikle bakanların hangi illerden aday olacağı konusu da netlik kazanmış oldu.

Murat Kurum merak edilen isimlerden birisi oldu

Merak edilen bakanlardan birisi de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'du. Bakan Murat Kurum, 11 ili vuran deprem felaketi ve geçtiğimiz yıl yaşanan sel felaketlerinin ardından bölgede yaptığı çalışmalarla takdir toplayan isim olmuştu.



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Yaptığı çalışmalar takdir topladı

Devlet-millet iş birliği ile afet bölgesinde hummalı çalışmalara başlandı. Bu mimarların başında ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum oldu.

Hasar tespit çalışmaları başta olmak üzere yerle bir olan şehirlerin yeniden ihyası için Murat Kurum önemli bir rol üstlendi. Bakan Murat Kurum şimdi de farklı bir görevde millete hizmet etmeye hazırlanıyor.

İstanbul 1. Bölge 1. Sıra adayı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul 1. Bölge 1. Sıradan aday gösterildi.

İstanbul için projeleri dikkat çekti

Bakan Murat özellikle deprem felaketinin ardından İstanbul için yaptığı deprem projeleriyle dikkat çekmişti. Murat Kurum, İstanbul'da 1 milyon 500 bin konutun kentsel dönüşüm kapsamında yeniden inşa edileceğini ifade etmişti.

"1 milyon 500 bin konut kentsel dönüşüme girecek"

Bakan Kurum, projesiyle ilgili yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

"500 binini Anadolu yakasındaki rezerv alanda, 500 binini Avrupa yakasındaki rezerv alanda, İstanbul'a ilave nüfus getirmeden, 500 binini de olduğu yerde yapacağız."

İstanbul 1. Bölge 1. Sıra önemi

İstanbul 1. Bölge 1. Sıra adaylığı özellikle AK Parti çin her zaman merak edilen ve büyük önem verilen milletvekilliği sırasıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlığı sırasında her zaman İstanbul 1. Bölge 1. Sıradan aday olduğu bilinmekte.