Bakan Murat Kurum ile vatandaş arasında dikkat çeken diyalog

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Ankara Mamak’taki kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceledi. İlk olarak Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ve bürokratlarla toplantı yapan Bakan Kurum ardından Mamak Dutluk Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm alanını gezdi. Burada bir vatandaşla Bakan arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

"İnsanca yaşamak istiyoruz"

Kentsel dönüşüm talebinde bulunan mahalle sakini konuyla ilgili defalarca başvuruda bulunduğunu ancak çözüm alamadığını belirtti. Vatandaş derdini “Bize de yazık biz de vatandaşız. Biz de insanca yaşamak istiyoruz” sözleriyle anlattı.

"Ben de görevimi bırakacağım"

Hürriyet'in haberine göre Bakan Murat Kurum ise, “En geç altı ay içinde burada temel atacağız. Atamazsak gelip dersin ki ‘sen böyle dedin geldin buraya konuştun ama yine yapmadınız.’ Gel yüzüme karşı söyle ben de görevimi bırakacağım” yanıtını verdi.