Bakan Murat Kurum: Bundan sonra konuşmayıp iş yapacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yeni kabinenin ilk bakanı olarak Diyarbakır'ı ziyaret etti. Bakan Kurum,Diyarbakır'da iki tane Millet Bahçesinin yapılacağı müjdesini vererek, "Diyarbakır'ı bir turizm, tarih, kültür şehri olduğu tüm insanımızın tüm bölgenin geldiği, gezdiği, eğlendiği dinlendiği bir alan haline getirmemiz gerekiyor" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Kurum, beraberinde Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla ile birlikte ilk önce Dicle Vadisi rekreasyon alanını gezerek yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra Sur ilçesinde terörden zarar gören bölgedeki inşaat çalışmalarını, Kurşunlu Camisi ve Ali Paşa Mahallesinde kentsel dönüşüm çalışmalarını gezen Bakan Kurum, vatandaşlarla bir araya gelip esnafla sohbet etti.

"BİZE DÜŞEN MAĞDURİYETİ EN AZA İNDİRİP ÇALIŞMALARI HIZLANDIRMAK"

Burada bir konuşma yapan Bakan Kurum, Anadolu'ya ilk ziyaretini Diyarbakır'a gerçekleştirdiğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişle Bakanlıklarına birkaç kuruluşun daha eklendiğini belirten Bakan Kurum, bu kuruluşlarla birlikte daha güçlü, hızlı karar alabilen ve hızlı iş yapabilen bir Bakanlık haline geldiklerini düşündüğünü kaydetti.

Bakan Kurum, "Burada çukur teröründe canlarını veren şehitlerimizin olduğu alanları gezdik. İlk defa geliyorum, orada birçok şehit verdik birçok gazimiz var. Vatan toprağı adına, ülke güvenliği adına mücadele ettiler. Şimdi bize düşen de şu; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak burada insanların mağduriyetini en aza indirecek çalışmaları en hızlı şekilde yapabilmek. Zaten bundan önce müthiş bir çalışma yapılmış. Sokaklar caddeler sağ olsun belediye başkanlarımız daha önceki Çevre Şehircilik Bakanımız olsun TOKİ olsun üstüne düşen her türlü vazifeyi yapmış. Bizde bu kaldığımız yerden aldığımız emaneti daha da yukarı çekme gayreti göstereceğiz" diye konuştu.

"ALINACAK KARARLAR YERINDAN İTİBAREN UYGULANACAK"

Buna ilişkin yapacakları toplantıda alacakları kararları yarından itibaren uygulamaya başlayacaklarını vurgulayan Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Çok kısa zamanda burada yapılması gereken neyse bunları yapıp Diyarbakır'ı bir turizm, tarih, kültür şehri olduğu tüm insanımızın tüm bölgenin geldiği, gezdiği, eğlendiği dinlendiği bir alan haline getirmemiz gerekiyor. Bu stratejik açından ve bu bölgenin beklentisi açısından önemli biz de bakanlığımız olarak üstümüze düşen neyse onu yapacağız. İnşallah belediyemizin buradaki idarelerimizin önünü açmak noktasında yapılması gereken neyse vatandaşın milletin mutluluğu için gereken neyse bakanlık olarak bunları yapmaya geldik."

"BUNDAN SONRA KONUŞMAYIP İŞ YAPACAĞIZ"

Konuşmalarının ardından kaymakam ve kayyumlarla bir araya gelip toplantı yapan Bakan Kurum, daha sonra da toplantıya ilişkin basını bilgilendirdi. Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Valimizle, belediye başkanımızla, kaymakamlarımızla şehrimizi gezdik. Projelerimizi gezdik, terörden zarar gören yerlerimizi inceledik. Burada da hem Bakanlığımız personeli ile hem de ilgili yerel yönetimdeki yöneticilerimizle toplantılarımızı yaptık. Burada terörden zarar gören, inşaatı devam eden yerlerde bir an önce işi bitirmeye yönelik yapılması gereken neyse bir an önce yapıp devletimizin gücünü kararlılığını en kısa zamanda burada inşallah göstereceğiz. Buna ilişkin Bakanlık olarak biz alınması gereken hizmetler ne ise bu hizmetleri yapacağız valiliğimiz ve belediyemiz iş birliği içerisinde. Şehrimizin her noktasını, detayını düşünerek yapmaya çalışacağız. Zaten başlamıştık, süreç hızlı bir şekilde gidiyordu ama kalan projelerle alakalı, önce Sur'daki projelerimizi hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Buradaki tescilli eserlerimizi bir an önce vatandaşlarımızın kullanımına açmaya çalışacağız. Burada Kültür Bakanlığımız, Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz birçok tescilli eserimizin tadilatını, restorasyonunu yapmış durumda. Kalanını da biz yapacağız. Buradaki konutları yerel mimariye uygun, buradaki malzemeleri kullanarak konutların tamamının inşaatını yapacağız. İki tane millet bahçesi yapacağız. Bunlardan biri eski stadımızın olduğu yer, diğeri de Dicle Vadisi, bu millet bahçelerinin yapım çalışmalarına en kısa sürede başlayacağız. Kayapınar'da da çalışma başlatıyoruz, burayı Diyarbakır'ın geleceği vizyonu çerçevesinde az katlı yapılaşma yapmayı düşünüyoruz. Diyarbakır'ın potansiyel olarak güçlü bir şehir olduğunu görüyoruz. Diyarbakır'da talep patlaması var. Bundan sonra konuşmayıp iş yapacağız."

Bakan Kurum, konuşmaların ardından yıkılan ve yerine Millet Bahçesi yapılacak olan eski stat alanına giderek incelemelerde bulundu.