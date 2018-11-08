Bakan Murat Kurum açıkladı! Yüzde 151 yükseldi

AK Parti Genel Merkezi’nde ’Dünya Şehircilik Günü’ kapsamında AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı tarafından Eğitim ve İstişare Toplantısı düzenlendi. Toplantıya Çevre ve Şehircilik BakanıMurat Kurum, Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ile partililer katıldı.

Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmasında AK Parti’nin 16 yıldır ecdadın bıraktığı eserleri, şehirleri yaşatan bir iktidar olduğunu söyledi. Bakan Kurum Türkiye’de şehircilik anlayışını, gönül belediyeciliğini ülkeyle tanıştıran liderin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğuna vurgu yaptı.

BU MÜCADELE 16 YILDIR DEVAM EDİYOR

Son 16 yılda çarpık kentleşme ile karşı karşıya geldiklerini ve bunun için bir çok projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Bakan Kurum, "Şehirlerin alt yapısı hatta bazı şehirler yeniden imar edildi, Van gibi. Bakan Kurum, "22 şehre gittik. 36 ziyarette bulunduk. Gittiğimiz şehirlerimizde başta AK Parti kadroları olmak üzere yerel yönetimler, valilerle toplantı yapıyoruz" diye konuştu.

ERGENE NEHRİ, BALIKLARIN YÜZDÜĞÜ TERTEMİZ BİR BÖLGE HALİNE GELECEK

Tekirdağ Çorlu’da fabrika atıkları nedeniyle Ergene Nehri’nde oluşan kirliliği hatırlatan Bakan Kurum, "Bu noktada 2013 yılında Cumhurbaşkanımız Türkiye’nin en büyük çevre projesini başlattı. Projenin toplam maliyeti yaklaşık 3.5 milyar lira. İnşallah bunu getirdiğimizde Ergene nehri eskisi gibi balıkların yüzdüğü tertemiz, doğal organik ürünlerin yetiştiği bir alan bölge haline gelecek" şeklinde konuştu.

86 BİN VATANDAŞIMIZI BUGÜNE KADAR DEPREMLERDE KAYBETTİK

Türkiye’nin deprem bölgesi olduğunu hatırlatan Bakan Kurum, "86 bin vatandaşımızı bugüne kadar depremlerde kaybettik. O yüzden bu mekansal planda kentsel dönüşümden tutun, çevre, altyapı, ulaşım aklınıza ne geliyorsa biz şehirlerimizin 2023’ünü, 2053’ünü, 2071’ini bu plana işlemek zorundayız. İnşallah biz bunu başlattık ve bir yılda tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

İMAR BARIŞI SÜRECİ

İmar barışı süreci hakkında konuşan Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Başvuruları 31 Aralık’a kadar uzattık. 8.5 milyon vatandaşımız bugüne kadar bu başvurulardan istifade etti. Bizim beklentimiz 13, 14, 15 milyona gelecek gibi gözüküyor. Yeni kaçak yapımına hiç birimimizin müsaade etmemesi gerekiyor. O noktada bizim şehirlerin kültüründen bahsediyoruz. Kaçak yapılar yaylalarımıza, şehirlerimize, köylerimize mimari anlamda, kültürel anlamda zarar verecek en tehlikeli yapılar. Dolayısıyla 31 Aralık tarihinden itibaren yapılmış yapıları ilgilendirmiyor."

YABANCIYA MÜLK EDİNME YASASI

"Yine bir düzenleme yaptık, biliyorsunuz ülkemizde hem doğal hem tarihi güzellikler var. Bu güzelliklerden faydalanmak isteyen yabancı vatandaşlar var" diyen Bakan Kurum, şunları söyledi: "Daha önce 1 milyon dolar olan yabancıya mülk edinme yasasında ki bedeli 250 bin dolara düşürdük ve bunun semerisinide aslında Eylül ayında net bir şekilde aldık. Geçen seneki Eylül ayına oradan yüzde 151 artışla yaklaşık 5 bin 600 tane sadece Eylül ayında satış gerçekleştirdik. Bu satışla birlikte ülkemizin değerini yukarıya taşımak, buradaki istihdamı artırmak adına da önemli bir düzenlemeydi."

Kurum 81 ilde en az 1 tane millet bahçesi yapmayı hedeflediklerini kaydetti.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

İklim değişikliğinden şehirlerin son yıllarda etkilenir hale geldiğini kaydeden Bakan Kurum, konuşmasına şöyle devam etti:

"Çünkü bizim hesapladığımız yağış miktarlarının çok daha üzerinde yağışlar bir anda yapmaya başlıyor. Sizin şehrinizin alt yapısı veya çarpık kentleşmeden dere güzergahı üzerinde yapılmış yapılar sizin şehre zarar noktasında çok büyük zararlar meydana getiriyor. Buna ilişkin bir eylem planı hazırlıyoruz, bunu da yayınlayacağız. Artık bundan sonra şehirlerimizin alt yapısı, oradaki yapıların dere güzergahı üzerindeki yapıların veya bu iklim değişikliğinden en az etkilenmek adına şehirlerin alt yapısının nasıl olması gerektiğine ilişkin bir plan burada da bizim yine şehirlerimizde bu işe çok dikkat etmemiz gerekiyor.

HAZİNE ARAZİLERİ

Tarımsal üretim amacıyla kurulan hazine arazilerin çiftçilere kiralanması ile ilgili olarak ise Bakan Kurum, "Yaklaşık 3 milyar 400 milyon kare hazine arazisini çiftçilerimize kiraladık. Yaklaşık 218 bin çiftçimiz bu kiralamadan faydalandı. Bunun üstüne ilave alanlar çıkıyoruz. Yine atıl gördüğümüz hazine arazilerini vatandaşlarımıza, çiftçilerimize kiralıyoruz" dedi.