Bakan Murat Kurum açıkladı: İstanbul depremi sonrası 20 ağır hasarlı bina var Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki hasar tespit çalışmalarına ilişkin "20 bina ağır hasarlı, 58 bina az hasarlı" açıklamasında bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum'da açıklamalar yaptı. Bakan Kurum, "İmar barışına uymayan 21 bin kaçak yapının yıkımını gerçekleştireceğiz" dedi. Kurum, Bodrum'da 19 projenin 10'unda yıkımın başladığını duyurdu. "İstanbul'da 20 ağır hasarlı bina var" İstanbul'daki hasar tespit çalışmalarına ilişkin konuşan Kurum, "20 bina ağır hasarlı, 58 bina az hasarlı" diye konuştu. Kurum, İstanbul'da 14 okuldaki incelemenin hafta sonu tamamlanacağını ve okullarla ilgili kararın yarın duyurulacağını kaydetti. İstanbul'da toplamda 10 bin toplanma alanı olduğunu belirten Kurum, "Millet bahçeleri projesi aynı zamanda depremde toplanma alanlarıdır. Stadyumlarımız toplanma alanıdır. Birçok kamu kuruluşu binası, okullarımızın yüzde 92'si yenilendi" şeklinde konuştu.

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