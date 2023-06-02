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Tarım Bakan müjdeyi verdi: Para hesaplarda
Tarım

Bakan müjdeyi verdi: Para hesaplarda

Yeniakit Publisher
2023-06-02 16:55:00 -
Bakan müjdeyi verdi: Para hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, tarımsal ödeme desteklerinin hesaplara yattığını açıkladı.

Çiftçilerin yüzünü güldüren destekleme ödemeleri devam ediyor. Son olarak tam 197 milyon 283 bin liralık tarımsal destekleme ödemesi çiftçilerin hesaplarına yatırıldı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, “197 milyon 283 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun” ifadelerini kullandı.

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