Bakan müjdeyi verdi: Para hesaplarda
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, tarımsal ödeme desteklerinin hesaplara yattığını açıkladı.
Çiftçilerin yüzünü güldüren destekleme ödemeleri devam ediyor. Son olarak tam 197 milyon 283 bin liralık tarımsal destekleme ödemesi çiftçilerin hesaplarına yatırıldı.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, “197 milyon 283 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun” ifadelerini kullandı.