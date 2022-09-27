Bakan Muharrem Kasapoğlu’ndan Yunus Emre şiiri

YENİ AKİT/ANKARA

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yunus Emre anısına hazırlanan "Gönüller Yapmaya Geldik" adlı albümünde yer alan "Haktan Gelen Şerbeti" adlı şiirini gala gecesinde canlı olarak okudu.

Bakan Kasapoğlu, ATO Congresium'da Yunus Emre anısına hazırlanan "Gönüller Yapmaya Geldik" adlı albümünün gala gecesine katıldı. Yunus Emre'nin şiirlerinden oluşan ve 8 sanatçının yeraldığı albümün gala programı, Bakan Kasapoğlu'nun Yunus Emre'nin "Haktan Gelen Şerbeti" şiirini okumasıyla başladı.

Şiiri okumasının ardından bir konuşma yapan Bakan Kasapoğlu, insanlığın başlangıcından bu yana, toplulukların ve milletlerin sözle var olup, sözle anlaştığını ifade etti.

“Derviş Yunus, asırlardır olageldiği gibi bugün de bizi güzel ezgileriyle bir araya getirdi”

Sözün, hep olageldiği gibi hep de olmaya devam edeceğini belirten Bakan Kasapoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Elbette insanlığın devranı yeryüzünde döndükçe söz ya da dil gibi sözün ya da dilin üstatlarından Yunuslar hep olacaklardır. En önemli toplumsal ortak kabullerimizden, birleştirici değerlerimizden biri olan Derviş Yunus, asırlardır olageldiği gibi bugün de bizi öylesine güzel ezgileriyle bir araya getirdi. Çünkü o asırlar önce 'gönüller yapmaya geldik' demişti.”

"Gençler için pek çok çalışma yaptık"

Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak her alanda gençleri güçlü kılmak, onların tüm süreçlerde etkin olmalarını sağlama adına pek çok çalışma yaptıklarına işaret etti.

Kültürde, sanatta, eğitimde, sosyal faaliyetlerde ve sporda çok geniş bir hizmet yelpazesini gençlere sağladıklarını aktaran Bakan Kasapoğlu, "Projelerimizde, yatırımızla, icraatlarımızla her daim gençlerimizin yanında, onlarla birlikte olma gayretimiz var.” ifadesini kullandı.

Sanatçılar albümde yer alan eserleri söyledi

Bakan Kasapoğlu’nun konuşmasının ardından "Gönüller Yapmaya Geldik" adlı albümünde yer alan sanatçılar eserleri seslendirdi.

Albümde sanatçılardan Aykut Kuşkaya "Gönüller Yapmaya Geldim", Onur Şan "Bir Kararda Durmayalım", Dilek Türkan "Sordum Sarı Çiçeğe", Ender Doğan "Ali Almış Sancağını Eline", Fatih Koca "Canım Kurban Olsun Senin Yoluna", Gülay "Göçtü Kervan", Hakan Aysev "Bana Seni Gerek Seni" ve Mehmet Erdem "Severim Ben Seni" eserlerini okudu.

Gala gecesinin son bölümünde Bakan Kasapoğlu, konuk sanatçılarla birlikte sahneye çıkarak Yunus Emre’nin ‘Gel gör beni aşk neyledi’ adlı eserini seslendirdi.

Bakan Kasapoğlu, daha sonra sanatçılara günün anısına plaket verdi.