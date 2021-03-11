Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen Türkiye-Rusya-Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Ortak açıklamasının sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, S-400 hava savunma sistemine ilişkin soruyu yanıtladı.

Çavuşoğlu'nun konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye hava savunma sistemine ihtiyaç duyduğu zaman öncelikle NATO müttefiklerinden bu sistemi almak için çaba sarf etti. Maalesef NATO müttefiklerimiz değişik bahanelerle Türkiye’ye bir hava savunma sistemini vermediler. Ayrıca Suriye sınırından daha önce konuşlandırdıkları Patriot bataryalarını farklı NATO üyeleri geri çektiler, en çok ihtiyaç duyduğumuz bir zamanda.

Böyle bir zamanda Rusya, S-400 konusunda en iyi teklifi verdiği için Rusya'yla bir mutabakat sağladık ve S-400 savunma sistemini aldık. Türkiye daha fazla hava savunma sistemine ihtiyaç duyuyor ve bunu alacak. Bunu çok açık net şekilde NATO müttefiklerimize söyledik. NATO müttefikleri geçmişte Türkiye'ye sadece hava savunma sisteminde değil, bugün savunma sanayimizde ihtiyaç duyduğumuz çok basit unsurların Türkiye'ye satılmasına bile engel çıkartıyorlar.

"Kimse Türkiye'yi eleştirmemeli"

Geçmişte basit silahların bile alınmasında ciddi engeller çıkartıldı, bu engellerin çoğu bizim önümüzde duruyor. Böyle durumda Türkiye ihtiyacını farklı kaynaktan alabilir, almak hakkı vardır. Hal böyleyken de Türkiye'yi kimsenin eleştirmemesi gerekiyor.

Biz bugün savunma sanayi ihtiyacımızın yüzde 70’ini ülkemizde üretiyoruz hem de kaliteli bir şekilde üretiyoruz ve ihraçta ediyoruz. Ama halen ülkemizde üretmediğimiz, ihtiyaç duyduğumuz ürünleri de öyle veya böyle bir yerden temin etmemiz gerekiyor. Türkiye bağımsız bir ülke olarak bu hakkını önümüzdeki süreçte de kullanacak."