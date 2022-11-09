  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD ara seçimlerinde ilk sonuçlar geldi! Biden ve Mehmet Öz'e soğuk duş

EYT ile ilgili son dakika gelişmesi! Dikkat çeken yaş ve prim açıklaması geldi

Asgari ücrette refah payı bombası! O rakamın üzerinde olması artık kesin

Çin Devlet Başkanı Şi'den orduya 'savaşa hazırlık' mesajı

HDP ile ittifak arayanlar oturduğu koltuğa baksın

İbn-i Sina'dan inatçı öksürük krizlerine kür tarifi! 1 tatlı kaşığı ballı karışımı 3 gün boyunca her sabah tüketin

Akaryakıt piyasasını sarsacak duyuru! Çözüm bulunmazsa yılbaşında...

Yılanların bu özelliğini ilk kez duyacaksınız! Herkesi şaşırtan gerçek

Asya ülkesi TB2 Bayraktar SİHA'yı kopyaladı! Bu resmen hırsızlık

Rus turistleri Madrid yerine Mardin'e götürdüler! Fıkra gibi olay, herkes şaşkın
Gündem Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kardeş ülkeye uyarı: Teyakkuzda olun
Gündem

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kardeş ülkeye uyarı: Teyakkuzda olun

Fetullahçı Terör Örgütü'nün sadece Türkiye için değil, bulunduğu her ülke için tehdit olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan'a "Teyakkuzda olun" uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-11-09 14:13:00 - 2022-11-09 14:15:08

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Semerkant'ta Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi toplantılarına katılacaklarını belirterek "Tüm bu çalışmalarımızla Türk dünyasını geleceğe hazırlıyoruz. Birlik olduktan sonra her engeli aşarız. Çünkü birlikten kuvvet doğar." dedi.

Çavuşoğlu, Kazakistan'da Türkiye'nin Çimkent Fahri Başkonsolosluğunun açılış töreninde konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Çavuşoğlu, Türkistan ve Çimkent'i ziyaret etmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, dünyanın çeşitli zorluklardan geçtiğini, Ukrayna-Rusya savaşının sürdüğünü belirterek "Türk dünyası olarak bu gelişmelere duyarsız kalamayız." dedi.

Türk Konseyinin Türk Devletleri Teşkilatına dönüştüğü geçen yılki İstanbul Zirvesi'nin Türk dünyasının birliği bakımından bir "milat" olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, yarın Semerkant'ta TDT Zirvesi toplantılarına katılacaklarını ifade etti.

Çavuşoğlu, "Tüm bu çalışmalarımızla Türk dünyasını geleceğe hazırlıyoruz. Birlik olduktan sonra her engeli aşarız. Çünkü birlikten kuvvet doğar." ifadesini kullandı.

"Hedefimiz 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak"

Türkiye ve Kazakistan'ın Türk dünyasında "iki kutlu kardeş" olduğunu belirten Çavuşoğlu, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in bu yılki Türkiye ziyaretinin son derece verimli geçtiğini, iki ülke ilişkilerini "Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık Düzeyi'ne" çıkarttıklarını hatırlattı.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantısı için Astana'yı ziyaret ettiğini anımsatarak burada da 6 belgeyi imzaladıklarını, ilişkilerin hukuki altyapısını geliştirdiklerini dile getirdi.

İki ülkenin ekonomik ilişkilerini geliştirmek için de çok çalıştıklarının altını çizen Çavuşoğlu, "Şimdi hedefimiz 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak. 5 milyar doları yakalamış durumdayız. Yatırımlarımız da 4,5 milyar doları geçti." dedi.

Çavuşoğlu, Türkistan bölgesinin gelişmesinde Türk firmalarının büyük rolü ve katkısı olduğuna dikkati çekerek Türkistan'da da başkonsolosluk açacaklarını söyledi.

Son zamanlarda Kazakistan'la özellikle lojistik ve taşımacılık konusunda iş birliğini nasıl güçlendireceklerini konuştuklarını kaydeden Çavuşoğlu, Türkiye-Kazakistan-Azerbaycan üçlü mekanizmasını kurduklarını dile getirdi.

"Vatandaşlarımıza hizmet bizim dış politikamızın en önemli önceliklerinden"

Çavuşoğlu, Türkistan bölgesinin de özellikle transit taşımacılıkta önemli bir merkez olduğunu belirterek "Vatandaşlarımıza hizmet bizim dış politikamızın en önemli önceliklerinden. Dünyanın neresinde olsun hem vatandaşlarımıza hem soydaşlarımıza hem de akraba topluluklarımıza hizmet etmek bizim görevimiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün Türkiye'nin dünyada 256 temsilciliğinin olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, yakında bu sayının 257'ye yükseleceğini söyledi.

Çavuşoğlu, öte yandan şu anda tüm dünyada Türkiye'nin 108 fahri konsolosluğunun olduğunu belirtti.

Açılışını yaptıkları Çimkent Fahri Başkonsolosluğunun iki ülke halkları arasındaki bağları güçlendireceğini vurgulayan Çavuşoğlu, Başkonsolosluğun Türk ve Kazak vatandaşlarına hizmet edeceğini kaydetti.

Çavuşoğlu, bugün aralarında Ahıska Türklerinin de olduğunu dile getirerek buraya 78 yıl önce gelen Ahıska Türkleriyle evlerini ve yemeğini paylaştığı ve onları sahiplendiği için Kazakistan'a teşekkür etti.

"FETÖ Terör Örgütü sadece Türkiye için değil, bulunduğu her ülke için tehdittir"

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) konusunda uyarıda da bulunan Çavuşoğlu, "FETÖ terör örgütü sadece Türkiye için değil, bulunduğu her ülke için tehdittir. Ne kadar sinsi olduklarını da görüyoruz" ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, FETÖ'nün Türkiye'de darbe girişiminde bulunduğunu hatırlatarak bu örgüte karşı her zaman teyakkuzda olmalarının herkesin yararına olduğunu vurguladı. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Çimkent Fahri Başkonsolosluğunun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23