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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Fransız bakana tepki: Açıklamaları terbiyesizlik...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’ın açıklamalarıyla ilgili çok sert konuştu.

12 Kasım 2018 Pazartesi 18:19
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Fransız bakana tepki: Açıklamaları terbiyesizlik...

İşte Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"24 Ekim'de Kaşıkçı cinayetiyle ilgili tüm bilgiler Fransız istihbaratına onların talebi üzerine iletilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızı siyasi bir oyun oynamakla itham etmesi terbiyesizliktir. Dışişleri Bakanı ciddiyetine yakışmıyor.

Bunlar yakında Suudi Arabistan'ın bile kabul ettiği Kaşıkçı cinayetini kabul ederlerse kimse şaşırmasın. Paranın gözü kör olsun. Yakında bu ülkeler cinayeti bile inkar edebilirler. Ama ne olursa olsun biz Türkiye olarak Kaşıkçı cinayetinin tüm yönleriyle aydınlatılması için ne gerekiyorsa yapacağız.

Bunun arkasında ne var? Acaba bu cinayeti kapatmaya çalışıyorlar mı? bildiğimiz başka şeyler var, ne anlaşma yapıyorlar? Bunların da yakından takipçisiyiz."

 

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 18:19
  1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  2. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian

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