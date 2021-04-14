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Gündem Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş Mısır açıklaması
Gündem

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş Mısır açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Mısır arasında yeni bir dönemin başladığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 14:53:00 - 2021-04-14 14:57:54
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş Mısır açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır ile ilişkilerde yeni bir dönemin başladığına işaret ederek bu çerçevede, karşılıklı ziyaret ve görüşmelerin olabileceğini kaydetti. Çavuşoğlu, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından bazı gazetecilere gündemi değerlendirdi.

NATO'da bugün NATO Konseyi Toplantısı düzenleneceğini aktaran Çavuşoğlu, bu nedenle Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'la telefonda görüştüğünü, Dendias'ın Ankara ziyaretinin yarın gerçekleşeceğini aktardı. Çavuşoğlu, Mısır ile ilişkiler hakkında, "Yeni dönemde karşılıklı ziyaretler de olabilir, görüşmeler de olabilir." açıklamasında bulundu.

İki ülke arasında dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde bir toplantı yapılacağını duyuran Çavuşoğlu, planlamanın sürdüğünü, tarihin henüz belli olmadığını söyledi. Mısır'a büyükelçi atanması konusunun henüz görüşülmediğini kaydeden Çavuşoğlu, konunun bakan yardımcıları düzeyine yapılacak toplantıda gündeme gelebileceğini ifade etti.

"Rusya'nın (uçuş kısıtlama) kararında siyasi gerekçe görmüyoruz"

Çavuşoğlu, Rusya'nın Türkiye'ye yönelik uçuşları kısıtlama kararına ilişkin ise bu durumun ister istemez turizmi etkileyeceğine işaret ederek "Rusya'nın kararında siyasi bir gerekçe görmüyoruz." diye konuştu.

Kararın, Rusya Sağlık Bakanlığının raporu doğrultusunda alındığını ifade eden Çavuşoğlu, "Ruslar da gelmeyi çok istiyorlar, karar sağlık nedenleriyle alındı." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, uçuşların tekrar başlatılmasına ilişkin çalışmaların yürütüldüğünü kaydetti.

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