Bakan Mevlüt Çavuşoğlu İİT üyeleriyle Filistin'i görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu kapsamında İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Filistin Komitesi Toplantısı'na iştirak etti.

Çavuşoğlu, New York'ta BM 74. Genel Kurulu kapsamındaki temaslarına devam ediyor.

İİT üye ülkeleriyle Filistin konusunu görüşen Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'dan yazılı açıklama yaptı.

Çavuşoğlu, "BM 74. Genel Kurulu'nda İİT Filistin Komitesi Toplantısı'na katıldık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın belirttiği gibi uluslararası toplum BM kararlarını ve uluslararası hukuku pervasızca çiğneyen İsrail’in yayılmacı politikaları karşısında harekete geçmeli." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Filistin toplantısının ardından Marshall Adaları Dışişleri Bakanı John M. Silk, Tunus Dışişleri Bakanı Khemaies Jhinaoui ve Zambiya Dışişleri Bakanı Joseph Malanji ile bir araya geldi.

Söz konusu görüşmelerde ülkeler arası iş birliği ve ikili ilişkiler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

"İsrail'in Filistinlilerin fonlarına el koymasının önüne geçilmeli"

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), "İsrail'in sistematik bir şekilde Filistinlilerin fonlarına el koymasının önüne geçilmesi" için çağrıda bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirilen İİT Filistin Komitesi toplantısında İsrail'in el koyduğu Filistin fonları üzerinde duruldu.

Toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, "Uluslararası toplum, İsrail'in Filistin'in vergi gelirlerine ve Filistinli şehitler ile mahkumların ailelerine sağlanan ödeneklere sistematik bir şekilde el koymasını önlemelidir." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in bu faaliyetlerinin uluslararası hukukun ve taraflar arasında imzalanan anlaşmaların ihlali anlamına geldiği belirtilen açıklamada, "Bu durum, Filistin halkının karşı karşıya olduğu mali krizi kötüleştirmektedir." denildi.

Açıklamada ayrıca, bazı ülkelerin Kudüs şehrinde diplomatik misyonlar, kültürel ve ticari temsilcilikler açmasının büyük bir endişeyle karşılandığı, bu durumun uluslararası hukuk ve BM kararlarına aykırı olduğu vurgulandı.

İsrail parlamentosu, Nisan 2018'de Filistinlilerin fonlarının dondurulmasını öngören yasayı onaylamıştı. Yasa, kabinenin onayının ardından Şubat 2019'da uygulanmaya başlanmıştı.