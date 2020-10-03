Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Her türlü yaptırım karşı etki oluşturur

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalyan La Stampa gazetesinde "AB, bize yaptırım uygulamaya cüret etmesin. Türkiye çıkarlarını savunacak" başlığıyla yayımlanan bir demeç verdi.

Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye yaptırım uygulama ihtimali hakkında konuşan Çavuşoğlu, her türlü yaptırımın karşı etkiye yol açacağını belirterek bu durumun Türkiye'nin kararlılığını güçlendirmekten başka bir işe yaramayacağını söyledi.

Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki maksimalist talepleri karşısında Türkiye'nin sadece kendi haklarını ve Kıbrıslı Türklerin menfaatlerini koruduğunu belirten Çavuşoğlu, "İlişkileri normalleştirmenin tek yolu maksimalist talepleri Türkiye-AB ilişkilerinden ayırmaktır" dedi.

Rusya’nın Türkiye ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında ara buluculuk teklif etmesine ilişkin konuşan Çavuşoğlu, "Rusya, ancak tarafsız olursa Ada'daki iki taraf arasında ara buluculuk rolünü çok iyi şekilde üstlenebilir" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Türkiye'nin komşusu ve bölgede önemli bir aktör olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Rusya ile mümkün olduğunca iş birliği yapar, gerektiğinde ise pozisyonumuzu koruruz" diye konuştu.

"Saldırgan ile kurbanı ayırmalıyız"

Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye’nin Azerbaycan’a yönelik desteğinin Ermenistan ile zaten hassas olan ilişkileri daha da zayıflattığını düşünmüyor musunuz?" şeklindeki soruya ise şu cevabı verdi:

"Eğer Ermenistan ile bizim ilişkilerimiz hassas ise bunun temel nedeni, Ermenistan'ın bölgede saldırgan bir yol seçmiş olmasından ve aynı zamanda yapıcı ve sorumlu bir ortak olma kabiliyetine sahip bir politika izleyememesindendir. Biz, burada saldırgan ile kurbanı ayırmalıyız.

Düşmanlıkların derhal durdurulmasına yönelik yüzeysel talepler ve kalıcı bir ateşkes, bu sefer faydalı olmayacak. Nihayetinde, Ermenistan ile ilişkilerimiz belirsizse, bu bizim seçimimiz değil. Elbette, eğer Ermenistan bölgede barış için yapıcı ve sorumlu bir ortak olmayı seçerse, bundan Azerbaycan'ın da kazanacağı çok şey olacaktır."

Libya meselesi

Libya meselesine değinen Çavuşoğlu, sömürgeci Fransa'nın meşru hükümeti silah zoruyla devirmeye çalışan darbeci Hafter'e destek verdiğini hatırlattı. Çavuşoğlu, Fransa'nın Libya'da kendine muhatap olarak gayrimeşru grupları seçtiğini ifade etti.

BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve siyonist İsrail arasındaki normalleşme anlaşması hakkında konuşan Çavuşoğlu, söz konusu anlaşmanın ortak Arap pozisyonunu engelleyeceğini ve iki devletli çözümü baltalayacağını belirterek "Bu anlaşma aynı zamanda, İsrail'i yasa dışı eylemlerine devam etmeye ve Filistin topraklarının işgalini sürdürme hususunda cesaretlendirecek" ifadelerini kullandı.