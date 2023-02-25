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Aktüel Bakan Mevlüt Çavuşoğlu depremzedelerle buluştu
Aktüel

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu depremzedelerle buluştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'da depremzedelerle bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2023-02-25 20:06:00 - 2023-02-25 20:07:06

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'da Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesinde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti.

Çavuşoğlu, depremzedelerle sohbet etti, tedavilerine ilişkin doktorlardan bilgi aldı.

Bakan Çavuşoğlu, İstanbul Mahmut Celalettin Ökten Öğrenci Yurdu'nda konaklayan depremzedelerle de bir araya geldi.

Yurtta depremzedelere yönelik yürütülen faaliyetlere ilişkin yetkililerden bilgi alan Çavuşoğlu, bir depremzedeyle masa tenisi oynadı.

Çavuşoğlu, depremzedelerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
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