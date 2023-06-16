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Ekonomi Bakan Mehmet Şimşek'ten önemli görüşme sonrası açıklama
Ekonomi

Bakan Mehmet Şimşek'ten önemli görüşme sonrası açıklama

Yeniakit Publisher
2023-06-16 21:56:00 -
Bakan Mehmet Şimşek'ten önemli görüşme sonrası açıklama

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üyesi bankaların yöneticileriyle bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "İnşallah ülkemizin yatırım, ihracat, üretim, istihdam noktasında güçlü bir şekilde, toplumda refah artışını sağlayacak bir modelle yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üyesi bankaların yöneticileriyle TBB'nin Akmerkez'deki yerinde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.

Toplantı sonrası gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Şimşek, "Bu dönemde yeni program çalışmaları çerçevesinde toplumun bütün kesimleriyle, iş alemi ile de, finans sektörü ile de, sendikalarımızla da, bütün kesimlerle istişare edeceğiz. İnşallah ülkemizin yatırım, ihracat, üretim, istihdam noktasında güçlü bir şekilde, toplumda refah artışını sağlayacak bir modelle yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Bugün gerçekleşen toplantının bir istişare toplantısı olduğunu belirten Şimşek, Türkiye ekonomisini ve bankacılık sektörünü konuştuklarını söyledi.

Şimşek, "İlginiz için teşekkür ediyorum. Doğrusu bu kadar ilgi olacağını (basının toplantıya ilgisi) beklemiyordum. Bu aşamada söyleyeceklerim bunlar..." ifadelerini kullandı.

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