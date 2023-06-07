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Ekonomi Bakan Mehmet Şimşek'ten ilk paylaşım: Acil önceliğimiz...
Ekonomi

Bakan Mehmet Şimşek'ten ilk paylaşım: Acil önceliğimiz...

Yeniakit Publisher
2023-06-07 18:37:00 - 2023-06-07 18:46:06
Bakan Mehmet Şimşek'ten ilk paylaşım: Acil önceliğimiz...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı. Şimşek, 'Öngörülebilirliği artırmak için kurala dayalı politika taahhüdümüzü teyit ediyoruz. Önceliğimiz güvenilir bir program oluşturmak.' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından İngilizce olarak yaptığı açıklamada, 5 yıllık aranın ardından Hazine ve Maliye Bakanı olarak yemin ettiğini ve bu durumun ayrı bir onura sahip olmasını sağladığını dile getirdi.

Bakan Şimşek, daha müreffeh ve dirençli bir Türkiye oluşturmak için yol gösterici ilkelerinin şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik olacağının altını çizerek, şu ifadelere yer verdi:

Yerel ve uluslararası zorluklar arasında yol alırken, öngörülebilirliği artırmak için kurallara dayalı politika oluşturma taahhüdümüzü teyit ediyoruz. Kısa yollar veya hızlı düzeltmeler olmasa da, deneyimimizin, bilgimizin ve özverimizin önümüzdeki potansiyel engellerin üstesinden gelmemize yardımcı olacağından emin olabilirsiniz. Acil önceliğimiz, ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamaktır.

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