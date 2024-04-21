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Ekonomi Bakan Mehmet Şimşek'ten ABD ile kritik temas
Ekonomi

Bakan Mehmet Şimşek'ten ABD ile kritik temas

Yeniakit Publisher
2024-04-21 21:42:00 -
Bakan Mehmet Şimşek'ten ABD ile kritik temas

Uluslararası kuruluşlar Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltirken; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek temaslarını devam ettiriyor. Şimşek'in bu kez de ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo ile görüştüğü bildirildi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Şimşek'in dün Adeyemo ile bir araya geldiği belirtildi.

Şimşek ve Adeyemo'nun küresel ekonomik görünümün yanı sıra ABD ve Türkiye ekonomileri hakkında görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

İkili ilişkiler ele alındı

Görüşmede, ticaret ve yatırımları derinleştirme, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele ile yaptırımların uygulanmasında ikili ilişkilerin nasıl güçlendirebileceğinin ele alındığı aktarıldı.

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