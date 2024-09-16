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Ekonomi Bakan Mehmet Şimşek enflasyon için kritik tarihi açıkladı
Ekonomi

Bakan Mehmet Şimşek enflasyon için kritik tarihi açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-09-16 21:17:00 -
Bakan Mehmet Şimşek enflasyon için kritik tarihi açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentisine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Şimşek, "2025'in başında enflasyon 30'lu rakamlara düşecek. Haziran, Temmuz gibi 20'li rakamlara düşecek. Yılın sonunda da bizim hedefimiz yüzde 17" dedi.

CNN Türk canlı yayınında soruları yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Son 1 yıldır gerçekten geçmişte olmadığı kadar bir yoğunluk oldu. Seyahatler çok oluyor. Dolayısıyla yoğunluk iki boyutlu. Bir taraftan uluslararası arenada programın anlatılması, bir taraftan programın artması. İçeride ve dışarıda yoğun bir trafik var.

CARİ AÇIĞI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALTTIK

Birincil önceliğimiz ülkenin dış kırılganlığını azaltmak. Bu bizim ana hedeflerimizden bir tanesiydi. İkinci başlığımız da enflasyonu kontrol altına almak. Bizim geçen sene başlarken makro finansal istikrar derken bunu kastettik. Geçen sene mayıs ayı itibarıyla 57 milyar dolarlık cari açığımız vardı. Cari açığı 19 milyar dolar civarına indirdik. Çok önemli bir kazanım. Cari açığı önemli ölçüde azalttık. Uluslararası rezervlerimiz bugün itibarıyla 147 milyar dolar civarına çıktı. 153 milyar dolar üzerinde rezerv olacak. Net rezervlerimiz 78 milyar dolar iyileşti. Yaklaşık 90 milyar dolar üzerinde cuma günü itibarıyla iyileşme var. Bu da kırılganlığımızı azalttı. Ülkemizin uluslararası rezervleri arttı.

RİSK PRİMİNDEKİ DÜŞÜŞ

Ülkemizin mayıs ayında risk primi çok yükselti. 700 baz puanın üzerindeydi. Şu an itibarıyla 270'in altına düştü. Risk primimizdeki düşüş bize benzer ülkelere göre çok daha iyi. 700 baz puandan 270 baz puanın altına düşürdük. Hala yüksek ama doğru yoldayız. Dış borçlanma maliyetimiz düştü. Hem dış kaynağa erişim arttı, hem daha uzun vadeli. Bankalar en son 2016 2017'de sermaye benzeri kaynak bulabilmişlerdi.

TÜRKİYE GRİ LİSTEDEN ÇIKTI

Türkiye gri listeden çıktı. Bu önemli bir kazanım. Yurt dışında hesap açmak zorunda kalırsanız o zaman gri listedeki ülkelerin vatandaşların şirketlerine özel bir inceleme süreci var. Bizim itibarımız arttı. Türkiye'nin itibarı arttı. Bunlar dış kırılganlığımızı azaltan, dayanıklılığımızı artıran unsurlar.

Enflasyonun kontrolden çıkmasını engelledik. Birincisi geçen sene Türkiye eşi benzeri görülmemiş en büyük deprem felaketini yaşadı. Sadece deprem değil tabii diğer faktörler de var. Ciddi bir bütçe açığıyla karşı karşıyaydık. Öyle bir büyük açığı bankacılık sektöründen finanse etmeye çalışırsanız reel sektöre kaynak kalmaz. Biz tedbir aldık. Bütçe açığını yüzde 5.2'de tuttuk.

ENFLASYON İÇİN TARİH VERDİ

Enflasyonda ilk yılı geçiş yılı olarak kabul ettik. Bizde finansal istikrarı önceliklendirdik. Çünkü kırılganlıklarımız vardı. Onları giderdik. Kırılganlıkları yönetmeniz lazımdı. Bakın politika yaparken, çerçeve çizerken, her zaman en kritiğinden başlarsınız diğerlerini zamana yararsınız. Koşullar önce enflasyonu yükseltecek nitelikte. Daha sonra biz indirebilecek para politikası gecikmeyle geliyor. Biz KKM riskini yönettik, kur riskini yönettik, bütçe açığını kontrol altına aldık. Bunları yapmasaydık, enflasyon çok farklı düzeyde olabilirdi. Şimdi üç teknik birimimiz oturuyor diyorlar ki, kur, petrol fiyatları vs. şöyle şöyle olursa modelleri var tahmin ediyorlar. Biz de programımızda bunun ortalamasını aldık. Herhangi bir müdahalemiz olmadı. Petrol fiyatlarını tuttursak, bir takım önemli varsayımlarımız var. Gerçek dünya çok kompleks ve karmaşık. Modelleme ile tahminler yapıyorsunuz ve çok büyük tahminler içeriyor.

2025'in başında enflasyon 30'lu rakamlara düşecek. Haziran, Temmuz gibi 20'li rakamlara düşecek. Yılın sonunda da bizim hedefimiz yüzde 17. Dolayısıyla gelecek seneni sonunda enflasyonu yüzde 20'lerin altına indireceğimiz konusunda samimiyiz”

 

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Yorumlar

YILMAZ DURMUŞ

Bizim bulunduğumuz coğrafik durumumuz itibariyle Türkiye'nin dış düşmanlar ve içimizdeki işbirlikçileri ile kifayetsiz muhalefet nedeniyle iktidarı ekonomik alanda çıkmaza sokmak için çalıştıkları için enflasyonda hedef enflasyona inerse hükümet sadece ekonomik zorluklar değil iç ve dış düşmanlarının da çanına ot tıkamış olacak

Yinalbey

Telekomünikasyon şirketleri milleti soyuyor! Alooo haber yapıyorsanız bunu haber yapın, millet soyuluyor devlet uyuyor. Hükumete artık kimse inanmaz oldu. Ak parti hükumeti umutsuz vakanın dik alâsıdır. Bu zamlar ceptekinin çok üstüne çıktı.
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