Bakan Mehmet Özhaseki’den TOKİ’ye övgüler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş’ta katıldığı A Haber canlı yayınında, Bakanlığın deprem bölgesinde yürüttüğü çalışmaları anlattı, gündeme ilişkin soruları cevapladı. Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu herkesin bilmesi gerektiğinin altını çizen Bakan Özhaseki, “Bunun tartışması yok. Bilim adamları ‘Himalayalar'dan başlayarak, Alplere doğru uzanan çizgi üzerinde deprem riski taşıyan 5 ülke vardır’ diyorlar. Bunlardan bir tanesi de Türkiye. Bizim gerek ana karamız üzerinde gerekse denizlerimizde son 100 yıl içerisinde meydana gelen 6 ve üzerinde şiddette deprem sayısı tam 226. Neredeyse her sene iki tane yıkıcı deprem ile karşı karşıyayız.” diye konuştu.

“Kısa sürede konutların inşaatına başladık”

Bakan Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli depremlerde en yüksek yıkımın yaşandığı Hatay’da, rezerv alanlarda kısa sürede konutların inşaatına başladıklarını söyledi. Bakan Özhaseki, “Adıyaman’da, Kahramanmaraş’ta ve diğer illerimizde her birisinde ayrı ayrı inşaatlara başladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın o zamanki ifadesi; ‘Bu konutlar başladıktan en geç 1 sene içerisinde teslim edeceğiz.’ Konutlar başlayalı 6-7 ay oldu. Biz şu anda neredeyse 50 bin konutu hazır ettik.” dedi.

“Ayrım gözetmeksizin yardıma koştuk”

6 Şubat depremleri sırasında AK Partili belediyeleri sahaya gönderdiklerinin altını çizen Bakan Özhaseki, “Konya, Bursa, Kocaeli'yi ilk Hatay'a gönderdik. CHP'nin yeri Hatay. Ayrım gözetmeksizin, depremzedelerin imdadına koşuyoruz.Belediyelerimizin hazırladığı altyapı projelerinin tamamını karşılıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“TOKİ, yüz akımız oldu”

Kahramanmaraş depremlerinde TOKİ konutlarının yıkılmadığını hatırlatan Bakan Özhaseki, “TOKİ konutlarına biraz bizim özellikle devlete yan bakan tayfa, soğuk bakarlardı. TOKİ konutlarını güya beğenmezlerdi. Ama, TOKİ sınıfı geçti, bizim yüz akımız oldu. Bundan 8-10 ay kadar önce bir deprem yaşadık, TOKİ binalarına bir şey oldu mu? Hepsi sağlam, çatlak bile yok.” diye konuştu.

“Çelik evler depreme dayanıklı”

Köylerde yıkılan konutların yerine yapılacak olan çelik evlerin de depreme en dayanıklı sistem olduğunu vurgulayan Bakan Özhaseki, “İki ay kadar önce Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurasını topladık. ‘Türkiye’nin deprem gerçekliği üzerine neler yapmalıyız, ne gibi tedbirler almalıyız, ileriye doğru hangi yol güzergahından gitmeliyiz?’ bunları çok tartıştık. Orada çıkan kararlardan birisi de özellikle ‘çelik sisteme doğru geçiş doğru olur’ şeklindeydi. Çünkü çelikler çok sıkı bir şekilde tutturuluyor, özellikle yalıtım malzemesi olarak da dış duvarlarda 10 santimetre kadar kalınlığında taş yünü kullanıyoruz. Çelik, zırh gibi oturuyor temel üzerine. O evin yıkılma şahsı hiç yok. Daha hızlı sürede yapılıyor, bir taraftan böyle bir teknoloji ve sağlamlığı varbu işin. Mesela devrilme ihtimali var mı?Yıkılma ihtimali var mı? Hiç yok. Betonarme veya klasik sistemle yapmadığımız köy evlerinin hepsini çelikten yapacağız.” dedi.

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“Kentsel dönüşümün hızla yapılması lazım”

Ülkemizde 36 milyona yakın bağımsız birim bulunduğunu ve bunların bir kısmının riskli olduğunu ifade eden Bakan Mehmet Özhaseki, onların da dönüşümünün gerektiğini vurguladı. Ülkenin depreme hazırlığı için kentsel dönüşümün hızla yapılması gerektiğini belirten Bakan Özhaseki, “Hızla ülkemizi depreme hazırlamamız gerekiyor. Sadece İstanbul özelinde söylemiyorum, Türkiye’nin dört bir tarafında kentsel dönüşümün çok hızlı yapılması icap ediyor. Onun için geçtiğimiz bir ay içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde büyük bir çabayla Kentsel Dönüşüm Başkanlığını kurduk, altında genel müdürlükler oluşturduk. Nasıl çalışacağımızı, çalışma prensiplerimizi belirledik.” dedi. Bakan Özhaseki, İstanbul’un dönüşümü konusunda da yapılacak çalışmaları Aralık ayında anlatacaklarını kaydetti.