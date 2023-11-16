Bakan Mehmet Nuri Ersoy'dan HDP'li Sevilay Çelenk'e Tamer Karadağlı tokadı

Ünlü sanatçı Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü görevine atanmasını hazmedemeyen çevreler, aylardır Karadağlı'yı hedef alıyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesi görüşüldüğü sırada Tamer Karadağlı’nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne getirilmesiyle ilgili "liyakat" kavramı üzerinden asılsız iddialarda bulunan HDP'li Sevilay Çelenk'in çirkin açıklamalarına Bakan Ersoy, konuya son noktayı koydu.

"Tamer Karadağlı dışında ikinci bir isim bilmiyorum"

Karadağlı'ya yöneltilen eleştirilere karşı net bir cevap veren Ersoy, "Tiyatrolar Genel Müdürüm Tamer Karadağlı çok başarılı bir tiyatrocu. Türkiye çapında ve dünyada da kabul görmüş bir tiyatrocu. Türkiye'de Shakespeare'i İngilizce oynayan ikinci bir isim bilmiyorum. Seçmelere ben ziyaret ederken denk geldim. Özellikle yeni tiyatrocuları seçerken şahsen seçmelere katıldığına şahit oldum. Jüri heyetini inceledim. Liyakatlı hocalardan bir jüri oluşturmuştur" dedi.

"Milliyetçi ve vatansever olması sizi rahatsız ediyorsa..."

Ersoy, ünlü sanatçının siyasi görüşünden hazımsızlık duyanlara da, "Milliyetçi ve vatansever olması sizi rahatsız ediyorsa beni hiç rahatsız etmiyor. Benim için takdir sebebidir. Sonuna kadar Genel Müdürüm Tamer Karadağlı'nın arkasındayım" şeklinde konuştu.