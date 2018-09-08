THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Bakan Mehmet Nuri Ersoy: Futbolcu gibi transfer edilmeli

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, hedeflerinin, Türkiye'yi turizm alanında insan kaynağı ihraç eden ülke sınıfına getirmek olduğunu belirtti.

08 Eylül 2018 Cumartesi 16:46
Bakan Mehmet Nuri Ersoy: Futbolcu gibi transfer edilmeli

Türkiye'nin en değerli kaynağının insan kaynağı olduğuna dikkat çeken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hedeflerinin, Türkiye'yi turizm alanında insan kaynağı ihraç eden ülke sınıfına getirmek olduğunu belirterek, " Dünyadan futbolcu gibi yöneticilerimizin transfer edilmesini sağlamamız lazım. Biz bu doğrultuda bu politikalar hazırlıyoruz." dedi.

Türkiye'nin 2019 yılı tanıtım politikalarında ciddi yapılanmaya gittiklerini aktaran Bakan Ersoy, "Türkiye'nin kültürel, sanatsal ve arkeolojik değerleri bizim tanıtımdaki en önemli silahlarımız olacak çünkü bunlar rakipsiz ve kopyalanamaz değerler. Bununla rekabet edecek bollukta tarihi eser ve bölge yok. Biz kopyalanamayacak bir silah olarak bunu kullanmaya karar verdik. 2019 tanıtımlarında bunları çok daha fazla göreceksiniz." diye konuştu.

Ersoy, mevcut müzelerin rehabilite edilmesi ve amacına uygun işletilmesi için çalışmalar yaptıklarını belirterek, müze giriş fiyatlarına yapılan zamlarda Türk ziyaretçileri koruduklarını, bunun için de müze kartın devrede olduğunu söyledi.

''Yöneticilerimizin transfer edilmesini sağlamamız lazım"

Türkiye'yi otel sektöründe nitelikli çalışan insan ihraç edebilir hale getirmeyi istediklerini aktaran Bakan Ersoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim hedefimiz Türkiye'yi bir süre sonra turizm alanında insan kaynağı ihraç eden ülke sınıfına getirmemiz lazım. Türkiye dünyanın en iddialı turizm sayılarını hedefleyen bir ülke, böyle bir niyetiniz varken sizin başarılı olmanız için bırakın içerideki ihtiyacınızı içeriden karşılamayı ihraç eder konuma gelmeniz lazım. Bizim en değerli silahımız insan kaynağımız olmalı ve onu da en üst seviyeye, en kaliteli seviyeye getirip dünyada futbolcu gibi yöneticilerimizin transfer edilmesi sağlamamız lazım. Biz bu doğrultuda bu politikalar hazırlıyoruz. Ekim ayındaki sunumda bunları da göreceksiniz."

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 16:46
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankara TOKİ fiyatları 2018
    1. Ankara TOKİ fiyatları 2018
    2. AK Parti Erzurum Milletvekili Recep..
    3. CHP'de istifa depremi! 'Çoban ateşi..
    4. Osmanlı tipi evlere dönüş
    5. 'Türk-Amerikan ilişkileri, tek bir..
    6. Topuk dikeni neden oluşuyor?
    7. Evde ölümü beklerken valilik devreye..
    8. Mehmet Şimşek'ten 'parti kuruyorlar'..
    9. Almanya'dan dikkat çeken Türkiye mesajı
    10. Mikael Lustig: Türkiye'nin üç..
    11. Gaziantep'te polis bile şaştı! 3 kadın..
    12. Çocuğu çikolatayla kandırırken..
    13. Ağız nezlesi neden oluşur?
    14. Mehmet Nuri Ersoy: Türkiye'de bedava..
    15. Hazırlık maçında Muğdat Çelik rüzgarı!
    16. Selçuk İnan sessizliğini bozdu:..
    17. Adıyaman'da silahlı kavga: 1 kişi..
    18. Bakan Mehmet Nuri Ersoy: Futbolcu gibi..
    19. Çocuklarda ateşlenmeye dikkat!
    20. Terry Rusya yolcusu! İşte yeni takımı
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Sağlık Bakanlığından herkesi ilgilendiren alkışlanacak uygulama! Tamamen ücretsiz
    Sağlık Bakanlığından herkesi ilgilendiren alkışlanacak uygulama! Tamamen ücretsiz
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    "ABD’yi 2008’den daha derin bir kriz bekliyor"
    "ABD’yi 2008’den daha derin bir kriz bekliyor"
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?

    Günün Karikatürü

    08 Eylül 2018
    Robert Koleji'ne 900 trilyon nereden geldi, nereye gidiyor?
    Robert Koleji'ne 900 trilyon nereden geldi, nereye gidiyor?
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri