Bakan Mehmet Nuri Ersoy: Futbolcu gibi transfer edilmeli

Türkiye'nin en değerli kaynağının insan kaynağı olduğuna dikkat çeken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hedeflerinin, Türkiye'yi turizm alanında insan kaynağı ihraç eden ülke sınıfına getirmek olduğunu belirterek, " Dünyadan futbolcu gibi yöneticilerimizin transfer edilmesini sağlamamız lazım. Biz bu doğrultuda bu politikalar hazırlıyoruz." dedi.

Türkiye'nin 2019 yılı tanıtım politikalarında ciddi yapılanmaya gittiklerini aktaran Bakan Ersoy, "Türkiye'nin kültürel, sanatsal ve arkeolojik değerleri bizim tanıtımdaki en önemli silahlarımız olacak çünkü bunlar rakipsiz ve kopyalanamaz değerler. Bununla rekabet edecek bollukta tarihi eser ve bölge yok. Biz kopyalanamayacak bir silah olarak bunu kullanmaya karar verdik. 2019 tanıtımlarında bunları çok daha fazla göreceksiniz." diye konuştu.

Ersoy, mevcut müzelerin rehabilite edilmesi ve amacına uygun işletilmesi için çalışmalar yaptıklarını belirterek, müze giriş fiyatlarına yapılan zamlarda Türk ziyaretçileri koruduklarını, bunun için de müze kartın devrede olduğunu söyledi.

''Yöneticilerimizin transfer edilmesini sağlamamız lazım"

Türkiye'yi otel sektöründe nitelikli çalışan insan ihraç edebilir hale getirmeyi istediklerini aktaran Bakan Ersoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim hedefimiz Türkiye'yi bir süre sonra turizm alanında insan kaynağı ihraç eden ülke sınıfına getirmemiz lazım. Türkiye dünyanın en iddialı turizm sayılarını hedefleyen bir ülke, böyle bir niyetiniz varken sizin başarılı olmanız için bırakın içerideki ihtiyacınızı içeriden karşılamayı ihraç eder konuma gelmeniz lazım. Bizim en değerli silahımız insan kaynağımız olmalı ve onu da en üst seviyeye, en kaliteli seviyeye getirip dünyada futbolcu gibi yöneticilerimizin transfer edilmesi sağlamamız lazım. Biz bu doğrultuda bu politikalar hazırlıyoruz. Ekim ayındaki sunumda bunları da göreceksiniz."

KAYNAK: AA