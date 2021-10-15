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Ekonomi Bakan Mehmet Muş'tan destek açıklaması
Ekonomi

Bakan Mehmet Muş'tan destek açıklaması

Gelecek yıl ihracatçılara 5 milyar 250 milyon lira destek vermeyi öngördüklerini söyle Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Türkiye ihracatla büyümeye devam edecek" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 22:24:00 -
Bakan Mehmet Muş'tan destek açıklaması

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2022'de mal ve hizmet ihracatçılarımıza 5 milyar 250 milyon lira destek vermeyi öngördüklerini belirterek "İhracata desteğimiz sürecek, Türkiye ihracatla büyümeye devam edecek" ifadesini kullandı.

Bakan Muş, Twitter'dan, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile ilgili açıklamada bulundu.

Hükümetin 2022 yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nin hazırlandığını anımsatan Muş, şunları kaydetti:

"2022'de mal ve hizmet ihracatçılarımıza 5 milyar 250 milyon lira destek vermeyi öngörüyoruz. Bu rakam, geçen yıla göre yüzde 27'lik bir artışı ifade ediyor. İhracata desteğimiz sürecek, Türkiye ihracatla büyümeye devam edecek."

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