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Ekonomi Bakan Mehmet Muş çok net konuştu: Asla müsaade etmeyiz
Ekonomi

Bakan Mehmet Muş çok net konuştu: Asla müsaade etmeyiz

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'de en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin üst yöneticileriyle bir araya geldiklerini belirterek, "Asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk. Piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 10:37:00 - 2022-12-26 13:15:49
Bakan Mehmet Muş çok net konuştu: Asla müsaade etmeyiz

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleriyle görüştüklerini bildirdi.

Migros Üst Yöneticisi (CEO) Özgür Tort, A101 CEO'su Cem Maltaş, ŞOK CEO'su Uğur Demirel ve BİM CEO'su Galip Aykaç'ın katıldığı toplantıya ilişkin bilgi veren Muş, "Asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk. Piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Muş, Ticaret Bakanlığı olarak saha denetimlerini yoğun şekilde sürdürdüklerinin altını çizerek, haksız fiyat artışlarıyla mücadelede ellerindeki tüm denetim imkanlarını sonuna kadar kullanmakta kararlı olduklarını vurguladı.

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Yorumlar

Erhan YÜKSEL

Kapatın, kapatınız.Yoksa akıllanmazlar

Alikanlı Cemil

iSTEDİĞİNİZ KADAR GÖRÜŞÜN YAPACAKLARI ZAMLARI YAPIYORLAR YAPMAYA DEVAM EDECEKLER. BUNU ÖNLEMENİN BAŞKA ÇARELERİ OLMALI VATANDAŞ EKONOMİK OLARAK ÇOK ZOR DURUMDA. TÜİK VERİLERİ DOĞRU DEĞİL VATANDAŞ ENFLASYONDAN DOLAYI ÇOK ZOR DURUMDA. BURADA İŞ DEVLETE DÜŞÜYOR.
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