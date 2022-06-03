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Gündem Bakan Mehmet Kasapoğlu’nun çağrısına mesaj yağmuru
Gündem

Bakan Mehmet Kasapoğlu’nun çağrısına mesaj yağmuru

"Yıldızları birlikte izleyelim" diyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu 5 genci 2022 Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne davet edince binlerce genç tarafından mesaj yağmuruna tutuldu.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 11:52:00 -
Bakan Mehmet Kasapoğlu’nun çağrısına mesaj yağmuru

YENİ AKİT  ANKARA

"Yıldızları birlikte izleyelim" diyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu 5 genci 2022 Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne davet edince binlerce genç tarafından mesaj yağmuruna tutuldu.

Bakan Kasapoğlu davet mesajında şunları yazdı:

"Gökyüzündeki yıldızları birlikte izliyoruz. #GöğeBakmaDurağı

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