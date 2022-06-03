Bakan Mehmet Kasapoğlu’nun çağrısına mesaj yağmuru
"Yıldızları birlikte izleyelim" diyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu 5 genci 2022 Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne davet edince binlerce genç tarafından mesaj yağmuruna tutuldu.
YENİ AKİT ANKARA
"Yıldızları birlikte izleyelim" diyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu 5 genci 2022 Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne davet edince binlerce genç tarafından mesaj yağmuruna tutuldu.
Bakan Kasapoğlu davet mesajında şunları yazdı:
"Gökyüzündeki yıldızları birlikte izliyoruz. #GöğeBakmaDurağı