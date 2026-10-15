Bakan Mahinur Özdemir Göktaş sosyal hizmetler tesislerini açtı

Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, HBB Başkanı Mehmet Öntürk, Arsuz Kaymakamı Fatih Eroğlu, Hassa Kaymakamı Ali Argama, Kırıkhan Kaymakamı Yusuf Cankatar ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan katıldı.

Bakan Göktaş: 7 Yeni Hizmet, 7 Yeni Eser Kazandırıyoruz

Törende konuşan Bakan Göktaş, Hatay’ın yeniden doğuşuna güç katacak bir açılışı gerçekleştirdiklerini vurgulayarak “7 yeni hizmet, 7 yeni eser kazandırıyoruz ve bundan dolayı da çok mutluyuz.” dedi.

Yeni merkezlerin vatandaşlara daha yakın ihtiyaçlarına daha hızlı ulaşan bir anlayışla hizmet vereceğini belirten Bakan Göktaş, “Devletimizin şefkat eli daha çok haneye daha çok bireye uzanacak.” ifadelerini kullandı.

“Bu merkezlerde çocukların hayalleri büyüyecek ailelerimiz huzur bulacak. Yaşlılarımız ve engelli kardeşlerimiz hayata daha etkin katılacak. Her bir merkezimiz Hatay’a verdiğimiz söz ve kıymetin birer nişanesi olacak.” sözleriyle merkezlerin inşasında desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Hatay’ı Eşsiz Kılan Kardeşlik Ruhudur

Bakan Göktaş, Hatay’daki birlik, beraberlik ve sevgi iklimine dikkat çekerek “Hatay’ı eşsiz kılan asırlardır var olan bu kardeşlik ruhudur. Sosyal devlet anlayışımızda bu güzel mirastan ilham aldık. Vatandaşımızın her ihtiyacını gözeten her zaman yanında olmayı esas alan bu anlayışı devletimizin temel ilkesi haline getiren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır.” diyerek konuşmasına devam etti.

Bakanlık olarak Hatay’a 25 yılda 55 milyarlık destekte bulunduklarını aktaran Bakan Göktaş, bölgede bakanlık olarak yaptıkları hizmetlere değindi.

Bakan Göktaş’tan Müjde

Konteynerde kalan ve kısa sürede kalıcı konutlarına çıkacak olan sosyal yardım yararlanıcısı 1759 haneye taşınma ve kira desteğinde bulunulacağını açıklayan Bakan Göktaş, ayrıca kısa süre içerisinde Antakya’da Yaşlı Yaşam Merkezi’ni kazandıracaklarını duyurdu.

İl müdürlüğü binası, 5 adet sosyal hizmet merkezi ve Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin açılışını gerçekleştiren Bakan Göktaş, İl Müdürlüğü binasında arsa desteğinde bulunan HBB Başkanı Mehmet Öntürk’e teşekkür etti.

Başkan Öntürk’ten Bakan Göktaş’a Teşekkür

Törende konuşan Başkan Öntürk, 6 Şubat depremlerinden bu yana birçok defa Hatay’a gelen Bakan Göktaş’ın hiçbir konuda Hatay’ı yalnız bırakmadığını belirterek teşekkür etti.

Depremlerde şehrin ağır bir yara aldığını ve 11 ilde şehit olanların yarısının Hatay’da şehit olduğunun altını çizen Başkan Öntürk, “Vatandaş depremden sonra ümidini kesmişti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehre geldi ve şehrinizi terk etmeyin daha güzelini yapacağız dedi. Bugün o sözün siz bakanlarımızın gayretiyle yerine getirilmesinin gururunu yaşıyoruz.” dedi.

“Planlaması 10 Yıl Sürecek İş 3 Yılda Tamamlandı”

Hatay’ın başarılı bir şekilde yeniden ayağa kaldırıldığını ve bunun arkasında yatan sebebin de şehrin birlik ve beraberliği olduğuna dikkat çeken Başkan Öntürk, “normal ülkelerde planlanması 10 yıl sürecek bir imar ve inşa faaliyeti 3 yıl gibi kısa bir sürede tamamlandı. Bırakın enkazını kaldırmayı yeni bir şehri altyapısı, üstyapısı, kamu binaları, eğitimi ve spor tesisleriyle yapmak onlarca yıl alır.” ifadeleriyle milletin bir ve beraber olduğunda aşamayacağı bir engelin olmadığını kaydetti.

Başkan Öntürk, HBB olarak uzuv kaybı yaşayan vatandaşların hizmetine sunulmak üzere Fizyoterapi Merkezi açtıklarını belirterek ayrıca belediye bünyesinde hizmet veren psikoloji merkezlerinde de vatandaşlara birebir hizmet verildiğini ifade etti.

Çalışan Annelere HBB Desteği: Her İlçeye Kreş

Başkan Öntürk, ihtiyaç sahibi olan ve çalışan annelere öncelikli olarak hizmet veren anaokullarını 15 ilçede açtıklarını söyleyerek “10 tanesini belediyemizin imkânlarıyla yaptık, diğerlerini de hayırseverlerin kısmi desteğiyle hayata geçirdik” diyerek konuşmasını sürdürdü.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla 1 milyon vatandaşın hayatına dokunduklarını vurgulayan Başkan Öntürk, evde bakım hizmetlerinden fizyoterapiye, psikolojik destekten engelli araç desteğine, hasta nakil hizmetlerinden toplu ulaşım hizmetlerine kadar birçok alanda hizmetlerinin düzenli olarak sürdürüldüğünü ifade etti.

Başkan Öntürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan milletin düşkününe sahip çıkması vizyonunu öğrendiklerini ve bu vizyon doğrultusunda kurdukları sistemle veren elin alan eli görmeyeceği şekilde ihtiyaç sahibi vatandaşlara sahip çıktıklarını aktardı.