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Ekonomi Bakan Lütfi Elvan'dan flaş açıklama: Önümüzdeki günlerde...
Ekonomi

Bakan Lütfi Elvan'dan flaş açıklama: Önümüzdeki günlerde...

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'le görüşüp, "Önümüzdeki günlerde iş dünyasının görüşlerini de alıp adımlarımızı hızla atacağız." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 17:54:00 -
Bakan Lütfi Elvan'dan flaş açıklama: Önümüzdeki günlerde...

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile yaptığı görüşmenin ardından açıklama yaptı. "Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül ile bir araya geldik. İş dünyası ve STK'lar ile yapacağımız toplantılar öncesi değerlendirme yaptık." diyen Bakan Elvan, "Önümüzdeki günlerde iş dünyasının görüşlerini de alıp adımlarımızı hızla atacağız." ifadelerini kullandı.

Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Adalet Bakanı Gül ile bir araya geldiklerini aktardı. Görüşmenin içeriğine ilişkin de bilgi veren Elvan, "İş dünyası ve STK’ler ile yapacağımız toplantılar öncesi bir değerlendirme yaptık. Önümüzdeki günlerde iş dünyasının görüşlerini de alıp, adımlarımızı hızla atacağız." değerlendirmesinde bulundu.

 

Bakan Elvan, bakanlığının bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri sırasında, "Önümüzdeki günlerde Adalet Bakanımızla birlikte sivil toplum kuruluşlarımızla, iş dünyamızla, TOBB'la, TÜSİAD'la, MÜSİAD'la, DEİK'le, TİM'le ve benzeri tüm kuruluşlarla bir araya geleceğiz. Dinleyeceğiz. Ne tür sorunlar yaşıyorlar, uygulamada ne tür sorunlarla karşı karşıya kalıyorlar, bunları teker teker konuşacağız, tartışacağız. Ortak bir akılla yapılması gereken düzenlemeleri yapacağız." açıklamasında bulunmuştu.

 

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