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Ekonomi Bakan Lütfi Elvan, en çok alkol vergisi ödeyen 5 ili açıkladı! İstanbul ilk sırada
Ekonomi

Bakan Lütfi Elvan, en çok alkol vergisi ödeyen 5 ili açıkladı! İstanbul ilk sırada

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, alkollü içki vergi tahsilatı açısından İstanbul, İzmir, Mersin, Denizli ve Manisa'nın ilk beş sırada yer aldığını ve bu beş ilden alınan ÖTV tutarının 14.4 milyar lira olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-27 18:43:00 -
Bakan Lütfi Elvan, en çok alkol vergisi ödeyen 5 ili açıkladı! İstanbul ilk sırada

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, alkollü içki vergi tahsilatı açısından ilk beş ilin sırasıyla İstanbul, İzmir, Mersin, Denizli ve Manisa olduğunu söyledi. Beş ilden alınan ÖTV tutarı 14.4 milyar lira.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in soru önergesini yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, alkollü içki vergi tahsilatı açısından ilk ve son 5 ili açıkladı. Elvan'ın açıklamasına göre, alkollü içeceklerde ÖTV tahsilatında ilk beşi sırasıyla İstanbul, İzmir, Mersin, Denizli ve Manisa paylaşıyor. Son beşte ise Zonguldak Sinop, Bartın, Çorum ve Erzincan yer alıyor.

Beş ilden alınan ÖTV tutarı 14.4 milyar lira

Türkiye'deki yıllık alkol tüketimi ve alkol ithalatına ilişkin soruları yanıtsız bırakan Bakan Elvan'ın verdiği bilgilere göre; 2019 yılı alkollü içecekler ÖTV tahsilatı açısından 8 milyar 265 milyon 152 bin 582 lira ÖTV ödemesi ile ilk sırada İstanbul yer alıyor. İstanbul'u 4 milyar 332 milyon 112 bin 752 TL ile İzmir, 1 milyar 471 milyon 869 bin 935 TL ile Mersin, 208 milyon 318 bin 18 TL ile Denizli ve 168 milyon 341 bin 750 TL ile Manisa takip ediyor. Böylece ilk beş ilden alınan ÖTV tutarı 14.4 milyar liraya ulaşıyor.

"Tüketimi yansıtmıyor"

Elvan, bu sıralamaların illere göre alkol tüketimini yansıtmadığını da söyledi. Elvan, şu bilgileri verdi:

"4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu açısından bu Kanuna ekli (III) sayılı listede yer alan alkollü içkilerde vergiyi doğuran olay, bu malların ithalatı, imal edenler tarafından teslimi veya müzayede yoluyla satışı durumunda gerçekleşmektedir. Dolayısıyla tabloda belirtilen sıralamalar alkollü içeceklerin illere göre tüketimini yansıtmamaktadır."

 

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