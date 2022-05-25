Bakan Kurum:Kaçmanın kitabını siz yazdınız

Program, açılış, temel atma ve kitlesel buluşmalar gibi bir dizi program için İstanbul’da bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Güngören Genç Osman Kentsel Dönüşüm Temel Atma Töreni’ne katıldı.

“İstanbul’un en gözde dönüşüm projelerinden biri olacak”

Güngören’de kentsel dönüşüm seferberliği kapsamında 300 yeni konutun temellerini hep birlikte atmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Bakan Murat Kurum, bu projenin yatay mimarisiyle, yeşil alanlarıyla ve depreme dayanıklı yapılarıyla; İstanbul’un en gözde dönüşüm projelerinden biri olacağını ifade etti.

İstanbul’dan başlamak üzere 81 şehirde tedbirler alacaklarını; ev ve iş yerlerini depreme karşı dayanıklı hâle getireceklerini söyleyen Bakan Kurum, “Biz artık deprem dolayısıyla hiçbir annemizi, hiçbir yavrumuzu yitirmek istemiyoruz. Bu sebepten; Sayın Cumhurbaşkanımızın 2012 yılında ilan ettikleri “Türkiye’nin Her Yerinde Deprem Dönüşümü” hedefiyle tam 3 milyon konutumuzu dönüştürdük. 12 milyon vatandaşımızın hayatını hamdolsun güvence altına aldık. Şu anda ülkemizin dört bir yanındaki şantiyelerde harıl harıl çalışıyoruz. Yatırım bedeli 120 milyar lira olan, 350 bin kentsel dönüşüm ve sosyal konutumuzu inşa ediyoruz.” dedi.

Hâlihazırda Kartal’da bin 500 konutluk yeni kentsel dönüşüm konutlarına devam ettiklerini belirten Bakan Murat Kurum; “Kâğıthane’de istinat duvarı çöktü, oraya koştuk, çevredeki tüm binaları yıktık; yerine yenilerini yaptık. Fikirtepe’de 15 bin konutluk, dünyaya örnek bir şehircilik sürecini başlattık. Üsküdar Kirazlıtepe’de, Büyük Çamlıca Camii’mizin eteklerinde, yeni bir şehircilik hamlesini tüm hızımızla sürdürüyoruz.” diye konuştu.

Murat Kurum, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Bugün; Gaziosmanpaşa, Kâğıthane, Maltepe, Bağcılar, Zeytinburnu, Eyüpsultan, Başakşehir, Beykoz, Sultanbeyli, Kartal, Esenler, Ataşehir, Beyoğlu Sütlüce, Okmeydanı ve Hacıhüsrev’de; İstanbul’un 39 ilçesinde, 140 bin konutumuzun dönüşümüne süratle devam ediyoruz. Bu yıl Mart ayında yine Güngören ilçemizde sizlerle buluşmuştuk. Tozkoparan mahallemizde birinci etapta, 141 konut, 3 işyerinin anahtarlarını hak sahibi kardeşlerimize teslim etmiş; mutluluklarına şahit olmuştuk. 55 bin metrekare alanda 270 konut, 10 işyeri ve sosyal donatılardan oluşan ikinci etabımızın temellerini de dualarla atmıştık. İnşaları olağanca hızıyla sürüyor.”

“Güngören depreme hazır olacak”

“Bugün yine Güngören’de 11 blok hâlinde yapılacak 300 konut ve 10 dükkân için besmelemizi çekiyoruz.” diyen Bakan Murat Kurum,“Bu konutlarımız depreme karşı dayanıklı olacak, enerji verimli, sıfır atık uyumlu olacak. Bir yıl sonra da teslim edeceğiz. Güngören depreme hazır olacak, geleceğe emin adımlarla yürüyecek. 222 milyon lira bedelle hayata geçirdiğimiz konutlarımız, Güngören’e, ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun.” şeklinde konuştu.

Siyasetin eser üretme kabiliyeti ve bir vizyon meselesi olduğunun altını çizen Bakan Murat Kurum, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 100 yılda yapılacak işleri, 20 yıla sığdırdık. Son 28 yılda; İstanbul’a Cumhuriyet tarihinin en büyük eserlerini kazandırdık. İstanbulluları yeni bir hayata, yeni bir ufka, yeni bir geleceğe taşıdık. Yeni yuvalar, bereketli işyerleri ve konutlar inşa ettik. İçerisinde camilerden millet kıraathanelerine, bisiklet yollarından mesire alanlarına kadar vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu sosyal donatı alanlarını, devasa millet bahçelerimizi kurduk.” ifadelerini kullandı.

“İstanbul’a 46 millet bahçesi kazandırıyoruz”

Bakan Kurum, İstanbul’a 46 millet bahçesi kazandırdıklarını hatırlatan Bakan Kurum, sözlerine şöyle devam etti:

“Dile kolay! Bugün bu şehre tam 46 millet bahçesi kazandırıyoruz. 2,2 milyon metrekare büyüklüğünde 13 millet bahçesinin yapımını tamamladık. Diğer bahçelerimizin de yapımına süratle devam ediyoruz. Güngören’imize de toplam büyüklüğü 56 bin metrekareye ulaşan 2 millet bahçemizi yapıyoruz. Birini Haziran ayında açacağız. Söz verdiğimiz gibi, Güngören Millet Bahçemizde artık son aşamaya geldik. Güneştepe millet bahçemizin de yapımına başladık. Hiç şüphe yok ki İstanbul’daki en özel projemiz, Atatürk Havalimanı millet bahçemiz olacak. Pazar günü, 145 bin 300 fidanımızı toprakla buluşturacağız. Tamamlandığında; bilim merkezlerinden bisiklet yollarına, spor alanlarından sanat atölyelerine ve yeşil alanlarına kadar pek çok sosyal donatıyla muhteşem bir yaşam alanı olacak. İstanbullu hemşerilerimiz burada yeşille buluşacak. Çocuklarımız tabiatla iç içe olacak. Büyüklerimiz huzur bulacak. İstanbul’un akciğeri olacak, İstanbul’un kalbi burada atacak.”

“Tilki 40 türkü söyler, hepsi tavuk üzerine”

Muhalefetin bu dev esere de “dur, olmaz, yapılamaz!” dediğini anımsatan Bakan Kurum, “Mega projeleri mahkeme salonlarına taşıyanlar, taş üstüne taş koymayanlar buna da karşı çıkıyorlar! Planımızı, projemizi açıklamamıza rağmen ‘buraya inşaat yapılacak’ diye bir türkü tutturmuşlar. Ne demişler; ‘Tilki 40 türkü söyler, hepsi tavuk üzerine.’ 50 yıldır hep aynı nakaratları söylüyorlar. Yönettikleri belediyeleri borç batağına itenlerin, millet hayrına hiçbir yatırımı, hiçbir projesi olmayanların böyle düşünmesine gerçekten şaşırmıyoruz; artık milletimiz de şaşırmıyor.” dedi.

Kurum eleştirilerini şu şekilde sürdürdü:

“Bir de kalkmışlar ‘Yeşil ceket giymekle çevreci olunmaz’ demişler. Bizim ceketimiz yeşil. Biz tüm ekibimizle, çevremiz ve doğamız için ne yapmamız gerekiyorsa onu kararlılıkla yapıyoruz. Cumhuriyet tarihinin en çok ağaç, en çok yeşil alan üretmiş kadrosuyuz. Bununla da gurur duyuyoruz.

Peki siz? Yemyeşil dikey bahçeleri harap edenler mi bize çevrecilik dersi verecek? Cumhurbaşkanımızın temizlediği Haliç’i kaderine terk edenler mi bize ahkâm kesecek? Dünyanın en modern atık su tesislerini durduranlar mı, iptal edenler mi bize doğaseverlikten bahsedecek? Bence bu sahte çevrecilere, maskeli doğaseverlere asıl sorulması gereken soru şudur:Algı oluşturma gayretiyle nereye kadar gideceksiniz? Nereye kadar İstanbul’a hizmetten geri duracaksınız? Bu millet sizin bu iş bilmezliğinizden, vurdumduymazlığınızdan daha ne kadar çekecek? Bu millet, sizin maskenizi düşürdü!

Bir diğer soru da şudur! Ben yeşil ceket giyiyorum. Peki sen hangi ceketi giyiyorsun? Bir gün öyle, bir gün böylesin. Bir gün ‘İstanbul’un ihtiyacı yeşil alan. Havalimanına yeşil alan yapacağım’ diyen de sensin, ertesi gün ‘millet bahçesi projesi vatana ihanettir, yıkacağız!’ diyen de sensin. Hakikaten söyleyin bize, kaç ceketiniz var? Söyleyin bize, şimdi sırada hangi ceketiniz var? Şimdi sırada hangi renginiz var?”

“Kaçmanın kitabını siz yazdınız”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “kaçacaklar” iddiasına da yanıt veren Bakan Murat Kurum, söz konusu kaçmaksa Kılıçdaroğlu’nun “kaçmanın kitabını” yazdıklarını belirterek, Kılıçdaroğlu’na“Türkiye’de darbe olursa tankların önüne önce ben yatarım.” sözünü hatırlattı ve ekledi:

“15 Temmuz’da yatamadınız, evlere sığınıp kahve içerek milletin bombalanmasını seyrettiniz. O gün kimlerin fellik fellik kaçtığını, kimlerin milletle birlikte kaldığını, bu aziz milletimiz çok iyi biliyor. Biz Malazgirt’te, İstiklal Savaşı’nda, Çanakkale’de, Kıbrıs’ta, 15 Temmuz’da bağımsızlık için gözünü bile kırpmadan ölüme koşmuş, ölümü öldürmüş bir ruhun evlatlarıyız.

Biz Atatürk Havalimanı’nda yüzbinlerce İstanbullu kardeşimizle birlikte; yavrularımızla, gençlerimizle, annelerimizle, babalarımızla; Fatih’in torunları olarak fethin 569. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Devlet Bahçeli’nin, Sayın Mustafa Destici’nin katılımlarıyla büyük bir coşkuyla, 1453’ü temsilen 145 bin 300 fidanımızı aziz İstanbul’un aziz toprağıyla buluşturacağız. Tüm yalancılara, tüm müfterilere, sözde çevrecilere, maskeli doğaseverlere;aziz milletimizle birlikte verilmesi gereken cevabı Pazar günü saat 16.00’da vereceğiz. Projemizi de fethin 570. yıl dönümünde tamamlayacağız. İstanbullu kardeşlerimize armağan edeceğiz.”