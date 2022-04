Bakan Kurum'dan tepki: Kimse yapamaz

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ülkenin istiklaline kimsenin kastedemeyeceğini belirterek, "Bu gençlerin istikbaline kimse yan gözle bakamaz. Bu milletin izzetine kimse halel getiremez. Bu milletin seçtiği liderine kimse parmak sallayamaz, tehdit edemez." ifadelerini kullandı.

Kurum, bir dizi açılış ve programlara katılmak üzere geldiği Konya'nın Karapınar ilçesinde Anıt Meydanı'nda düzenlenen iftar programına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, tek bir hedef ve hayalinin Türkiye'yi tarihte olduğu gibi "merhametin eli" yapmak olduğunu ifade eden Kurum, ülkeyi ilmin merkezi, aklın yolu, hakkın ve hakikatin sarsılmaz sesi yapmayı arzuladıklarını vurguladı.

Kurum, gayelerinin anaların duasını almak, büyüklerin takdirini kazanmak ve çocukların yüzünü güldürmek olduğunu belirterek, "20 yıldır gece gündüz demeden çalışıyorsak, bu ülke ve şehirler için durmadan, duraksamadan mücadele ediyorsak gücümüzü nereden aldığımız bellidir. Arkamızda on yıllardır davasından bir adım geri atmayan bir millet var." diye konuştu.

"Dev tesisi Karapınar'ımıza kazandırdık"

Konya'yı bakanlığında pek çok kez ziyaret ettiğini anlatan Kurum, Karapınar'a da defalarca geldiğini ve bu ziyaretlerde ihtiyaçları hep birlikte belirlediklerini vurguladı.

Kurum, ilçeye birçok yatırımın kazandırıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Karapınar GES santralimizi unutmadım. Hamdolsun bu dev tesisi Karapınar'ımıza kazandırdık. Şu anda yüzde 50 kapasite ile elektrik üretiyor. Karapınar GES, tam kapasiteye geçtiğinde Avrupa'nın 1'inci dünyanın ise 5'inci büyük güneş enerjisi santrali olacak. Böylesine vizyon hedefler belirlerken, projeler üretirken ülkemizi eski karanlık günlere döndürmek isteyenlerle de kıyasıya mücadele ediyoruz. Bu ülkenin yarınları ve istikbali için yaptığımız yatırımları, 'ya durdurursunuz ya da göreve gelince mani oluruz' deyip milleti ve yatırımcıları tehdit edenlere, 20 yıldır haykırdığımız gibi 'ya aydınlık bir istikbal ya da eski karanlık günler' diyoruz. Ya millet ya zillet diyoruz. Ya istiklal ya izmihlal diyoruz. Hangi odaklardan sufle aldıkları belli olmayanlar, büyükelçilikler önünde hizaya girenler, gezi kalkışmasında bu milletin üzerine yürüyen baronlar ve onları müdafaa eden şovmenler duysunlar. Bu ülkenin istiklaline kimse kastedemez. Bu gençlerin istikbaline kimse yan gözle bakamaz. Bu milletin izzetine kimse halel getiremez. Bu milletin seçtiği liderine kimse parmak sallayamaz, tehdit edemez."

AK Parti'nin iktidara gelmesiyle bu ülkede yaşayanların artık birinci sınıf vatandaş olduğunun altını çizen Kurum, "Bunu içlerine bir türlü sindiremiyorlar. Bütün vatandaşlarımız Türkiye'ye ait olmanın onurunu, şerefini hissetmeye başladı, bunu hazmedemiyorlar. Türkiye'nin her şehrine yüzümüzün akıyla gidiyoruz. Çünkü her yere eser götürmüşüz her yere hizmet götürmüşüz. İçlerinden diyorlar ki 'Yahu bu bozkırın çocukları, yüzlerinde güneş yanığı olan bu kara, kuru çocuklar ne zaman büyüdü, öğrendi de bu eserleri yapar hale geldi.' Buna inanamıyorlar, hazmedemiyorlar, sindiremiyorlar ama mecburlar, sindirecekler. Çünkü Allah'ın izniyle bundan sonra da durmayacağız. Yeni başarı hikayeleri yazmaya, güçlü ve büyük Türkiye'yi inşa etmeye devam edeceğiz. Göreceksiniz 2023 seçimlerinde de büyük bir zafer kazanacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızı bir kez daha rekor oyla seçerek, bunlara gereken cevabı hep birlikte vereceğiz." dedi.