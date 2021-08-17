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Gündem Bakan Kurum'dan takdir toplayan davranış!
Gündem

Bakan Kurum'dan takdir toplayan davranış!

Batı Karadeniz'deki sel felaketinin yaşandığı günden bu yana bölgede olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un eşini, annesini, erkek kardeşini ve iki kızını kaybeden Hüseyin Demirkol'a eliyle su içirmesi takdir topladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-17 22:18:00 -
Bakan Kurum'dan takdir toplayan davranış!

Sinop'taki sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar son yolculuğuna uğurlandı. 5 yakınını kaybeden Hüseyin Demirkol'un cenazede koluna giren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un acılı vatandaşa eliyle su içirmesi takdir topladı.

Ailesi sel sularına kapıldı

Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Babaçay köyünde yaşanan sel felaketinde 5 yakınını kaybeden Hüseyin Demirkol, eşini, annesini ve kızını iki gün arayla toprağa verdi. Babaçay'da 11 Ağustos'ta yaşanan afette, İstanbul'da inşaatta çalışan Hüseyin Demirkol'un eşi Gülcan, kızları Medine (11), Melike (6) ile annesi Remziye ve erkek kardeşi Muhammet Demirkol sel sularına kapıldı.

İki bakan da cenazeye katıldı

Demirkol'un eşinin cenazesi, 15 Ağustos'ta İncepınarı köyünün sahilinde bulunarak aynı gün yapılan otopsinin ardından toprağa verildi. Anne Remziye ve 11 yaşındaki Medine Demirkol'un cenazeleri ise dün aynı sahilde bulundu.

Cenazeler otopsi yapıldıktan sonra bugün defnedilmek üzere Ayancık'taki Çayiçi Camisi'ne getirildi. Cenazeye, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katıldı.

Bakan Kurum elleriyle su içirdi

Bakan Karaismailoğlu, ayakta durmakta güçlük çeken Hüseyin Demirkol'a taziyelerini illetti. Bakan Murat Kurum da ayakta durmakta zorlanan cenaze sahibi Hüseyin Demirkol'a elleriyle su içirdi.

Cenaze namazının ardından Remziye ve Medine Demirkol'un naaşları, Belediye Mezarlığı'nda toprağa verildi. Demirkol'un kaybolan 6 yaşındaki kızı ve kardeşini arama çalışmaları devam ediyor.

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