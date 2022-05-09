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Gündem Bakan Kurum'dan sosyal konut açıklaması
Gündem

Bakan Kurum'dan sosyal konut açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her vatandaşı ev sahibi yapana kadar çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-05-09 23:47:00 -
Bakan Kurum'dan sosyal konut açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her vatandaşı ev sahibi yapana kadar çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.

Kurum, sosyal medyadan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı "Düşük gelir grubundaki vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya yönelik sosyal konut projeleri için TOKİ'ye 30 milyar liralık finans sağlayacağız." açıklamalarıyla birlikte sosyal konutlara yönelik paylaşım yaptı.

Bakan Kurum, paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her bir vatandaşımızı ev sahibi yapana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu kapsamda TOKİ eliyle düşük fiyatlı ve uygun ödeme koşullarıyla üreteceğimiz sosyal konutları milletimize sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz." diye yazdı.

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