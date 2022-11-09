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Gündem Bakan Kurum'dan son dakika açıklaması! Yıl sonuna kadar tamamlanacak...
Gündem

Bakan Kurum'dan son dakika açıklaması! Yıl sonuna kadar tamamlanacak...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bu yıl sonuna kadar, 60 bin konutumuzu tamamlayacağız. Ailelerimiz 2023’e yeni yuvalarında girecek" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-09 10:57:00 -
Bakan Kurum'dan son dakika açıklaması! Yıl sonuna kadar tamamlanacak...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yıl sonuna kadar 60 bin konutun tamamlanacağını duyurdu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu yıl sonuna kadar, 60 bin konutumuzu tamamlayacağız. Ailelerimiz 2023’e yeni yuvalarında girecek. İlk Evim İlk İşyerim Kampanyasına 8 milyonu aşan vatandaşımız başvuru yaptı. 5 milyon 135 bin başvuru ise kuraya katılmaya hak kazandı. 2 milyon 30 bin başvuru sayısıyla gençler, 505 binini emekli, 256 binini engelli, 6 bin 493'ünü şehitler ailelerimiz ve gazilerimiz yaptılar."

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