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Aktüel Bakan Kurum'dan Mevlid Kandili mesajı: Vatandaşların kandilini kutladı! Tüm İslam alemine hayırlar getirsin
Aktüel

Bakan Kurum'dan Mevlid Kandili mesajı: Vatandaşların kandilini kutladı! Tüm İslam alemine hayırlar getirsin

Yeniakit Publisher
2024-09-14 23:19:00 - 2024-09-15 11:18:53
Bakan Kurum'dan Mevlid Kandili mesajı: Vatandaşların kandilini kutladı! Tüm İslam alemine hayırlar getirsin

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2024 yılının son kandili olan Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında dikkat çekici ifadeler kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, ''Mevlid Kandili ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirsin. Gecemiz Gazze’deki kardeşlerimizin kurtuluşuna vesile olsun.'' ifadesini kullandı.

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