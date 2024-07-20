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Gündem Bakan Kurum'dan konut müjdesi: 10 gün sonra anahtar teslimlerini yapacağız
Gündem

Bakan Kurum'dan konut müjdesi: 10 gün sonra anahtar teslimlerini yapacağız

Yeniakit Publisher
2024-07-20 12:08:00 - 2024-07-20 12:25:12
Bakan Kurum'dan konut müjdesi: 10 gün sonra anahtar teslimlerini yapacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki deprem konutlarına ilişkin, '10 gün sonra yani temmuz ayı sonunda 15 bin, ağustosta 20 bin deprem konutumuzu süratle tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle depremzede kardeşlerimize anahtar teslimlerini yapacağız.' dedi.

Bakan Kurum, Şanlıurfa Valiliğinde düzenlenen "Koordinasyon Toplantısı" öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, göreve gelir gelmez önceliği deprem bölgesindeki çalışmalara verdiğini dile getirdi.

Şanlıurfa özelinde bir uydu kent kurmayı planladıklarını aktaran Kurum, örnek modern bir yaşam alanı inşa etmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Yeni konutlarımız, altyapısıyla üst yapısıyla vatandaşlarımızın ihtiyaçları gidersin istiyoruz. Şu ana kadar değerli arkadaşlar 11 ilimizde 283 bin yeni yuvamızın inşaatını başlattık süratle inşaatlarımızı devam ettiriyoruz. 4 bin 500'e yakın köyümüzde çalışıyoruz ve istiyoruz ki köylerimizde de üretim devam etsin, istihdam devam etsin, kalkınma, kırsal kalkınma devam etsin. Ovasıyla, tarlasıyla, çiftçisiyle, turizmiyle, tarımıyla bütüncül bir bakış açısıyla bu süreçleri yürütmeye çalışıyoruz. İnşallah yıl sonuna kadar 200 bin konutu vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. 10 gün sonra yani temmuz ayı sonunda 15 bin, ağustosta 20 bin deprem konutumuzu süratle tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle depremzede kardeşlerimize anahtar teslimlerini yapacağız. Onların mutluluklarına hep birlikte şahitlik edeceğiz. İnşallah her ay 25 bin konutumuzun teslimi ile birlikte etap etap konutlarımızı tamamlayacağız ve bu projelerimizi sözlerimizi tutmak suretiyle gerçekleştirmiş olacağız."
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Kurum, deprem konutlarının tamamlandığında herkesin yine eski komşularıyla huzur içerisinde yan yana yaşamını sürdürmelerini istediklerini vurguladı.

Deprem konutlarında yavaş yavaş yaşamların başladığını anlatan Kurum, "Bazı konutumuzu bitirdik, vatandaşlarımıza teslim ettik. Burada hayatlar başladı. Burada mutluluklar başladı. Burada huzur ve güven içerisinde vatandaşlarımız oturmaya başladı. İnşallah şimdi kalan konutlarımızı ve iş yerlerimizi de tamamlayacağız. Söz verdiğimiz gibi kardeşlerimize inşallah yuvalarımızı en kısa sürede teslim ediyor olacağız." diye konuştu.

Toplantı daha sonra kentteki kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla basına kapalı devam etti.

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