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Bakan Kurum'dan flaş İmar Barışı açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmar Barışı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kurum, "İmar barışında başvuru süresini 31 Aralık'a kadar uzatmayı hedefliyoruz." dedi.

27 Ekim 2018 Cumartesi 13:50
Bakan Kurum'dan flaş İmar Barışı açıklaması

Bakanlık kaynakları, daha önce 31 Ekim'de sona ereceği açıklanan İmar barışı başvuru süresinin 31 Aralık'a kadar uzatılmasının planlandığını duyurdu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kaynakları, 31 Ekim'de başvuru süresi dolacak olan İmar Barışı'nın, 31 Aralık'a kadar uzatılacağını bildirdi.

6 milyonun üzerinde başvuru oldu

İmar Barışı'na şuana kadar 6 milyonun üzerinde vatandaşımız başvurdu. Yaklaşık 5 milyar kadar da başvuru bedeli toplandı.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 13:50
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
  2. Murat Kurum
  3. İmar Barışı

YORUM YAZ

  • MUHAMMETMUHAMMET37 dk önce
    uzatılsın daha hiç haberi olmayan insanlar ve biz de hala başvurmak için uğraşıyoruz
  • meyyidmeyyid50 dk önce
    hangi barış kanunu uzatılmadaki buda uzatılmasın..
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