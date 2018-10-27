Bakan Kurum'dan flaş İmar Barışı açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmar Barışı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kurum, "İmar barışında başvuru süresini 31 Aralık'a kadar uzatmayı hedefliyoruz." dedi.27 Ekim 2018 Cumartesi 13:50
Bakanlık kaynakları, daha önce 31 Ekim'de sona ereceği açıklanan İmar barışı başvuru süresinin 31 Aralık'a kadar uzatılmasının planlandığını duyurdu.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kaynakları, 31 Ekim'de başvuru süresi dolacak olan İmar Barışı'nın, 31 Aralık'a kadar uzatılacağını bildirdi.
6 milyonun üzerinde başvuru oldu
İmar Barışı'na şuana kadar 6 milyonun üzerinde vatandaşımız başvurdu. Yaklaşık 5 milyar kadar da başvuru bedeli toplandı.
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