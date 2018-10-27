Bakan Kurum'dan flaş İmar Barışı açıklaması

Bakanlık kaynakları, daha önce 31 Ekim'de sona ereceği açıklanan İmar barışı başvuru süresinin 31 Aralık'a kadar uzatılmasının planlandığını duyurdu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kaynakları, 31 Ekim'de başvuru süresi dolacak olan İmar Barışı'nın, 31 Aralık'a kadar uzatılacağını bildirdi.

6 milyonun üzerinde başvuru oldu

İmar Barışı'na şuana kadar 6 milyonun üzerinde vatandaşımız başvurdu. Yaklaşık 5 milyar kadar da başvuru bedeli toplandı.