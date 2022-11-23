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Gündem Bakan Kurum'dan deprem açıklaması
Gündem

Bakan Kurum'dan deprem açıklaması

Düzce Gölkaya'da meydana gelen 5.9 şiddetindeke deprem sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-11-23 05:39:00 -
Bakan Kurum'dan deprem açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğündeki depremle ilgili ekiplerin sahada çalışmalarına başladığını, gelişmeleri takip ettiklerini bildirdi.

Kurum, sosyal medya hesabından Düzce'de meydana gelen depreme ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Düzce merkezli deprem birçok ilimizde de hissedildi. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı. Gelişmeleri takip ediyoruz. Allah memleketimizi korusun."

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