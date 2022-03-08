Bakan Kurum'dan çiftçiye müjde: Çok daha büyük oranda...

Murat Kurum, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle, "Türk-İş Kadın İşçiler Hatıra Ormanı" kapsamında protokol imzalama töreninde konuştu.

Bakan Kurum burada yaptığı açıklamada, "Yeni bir hedef daha belirledik. Bunu da çiftçimize bir müjde olarak Antalya’mızdan veriyorum. 2022 yılında, çok daha büyük oranda hazine arazimizi yine başta zeytin ve ayçiçeği olmak üzere, organik tarımın her türü için, çiftçimizin kullanımına açacağız" dedi.