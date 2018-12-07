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Bakan Kurum'dan çağrı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yurt dışı tanıtım etkinliklerinde aktif rol almaları için inşaat şirketlerine çağrı yaptı.

07 Aralık 2018 Cuma 10:29
Bakan Kurum'dan çağrı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sektör temsilcilerinin yurt dışı tanıtım etkinliklerinde aktif rol almaları gerektiğini açıkladı.

Bakan Kurum’un inşaat şirketlerine mesajı şöyle: “Yurt dışında ülkemizi ve projelerimizi tanıtım toplantıları yapmamız çok büyük önem arzediyor. Bu sadece gayrimenkul sektörünü değil, ülkemizdeki tüm sektörleri ilgilendiriyor. Çünkü orada yaptığınız tanıtım faaliyetlerinde belki sıcak satış olmayabilir ancak o öyle veya böyle bize ve sektörümüze yansıyor. Biz bunların geçmişte tecrübelerini yaşadık. Almanya’nın Düsseldorf şehrinde düzenlenecek toplantı yine sektörümüz açısından önemli bir organizasyon, bu şekilde toplantı ve organizasyonların artırılması gerekiyor. Biz sektör temsilcilerinden bunu Bakanlık olarak istirham ediyoruz, bu çalışmaları artırmamız gerekiyor. Bu toplantılara yapılan harcamaların karşılığı da öyle veya böyle bir şekilde alınacak, bu sadece o gün için değil, sektörümüzün geleceği için de, ülkemizin ve şehirlerimizin geleceği için de çok büyük önem arzediyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 10:29
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
  2. Murat Kurum

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