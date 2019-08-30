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Bakan Kurum'dan Altındağ'a meydan müjdesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:- "Altındağ Belediye binamızı başka bir alana taşıyacağız. Hem belediye binamızın olduğu alan hem de önündeki alanı bir meydan projesi haline getireceğiz"- "Altında da Ulus'a gelecek vatandaşlarımızın araçlarını bırakabileceği çok önemli bir otopark inşasını Altındağ Belediyesi ve Bakanlığımız birlikte yürüteceğiz"- "Meydanda bizim tarihimizi yansıtan, esnafımızın, vatandaşımızın bir araya geldiği öğelerin dışında hiçbir yapı olmayacak. Belediyemizi de farklı bir alana en geç 1,5-2 yıl içerisinde taşımız olacağız"

30 Ağustos 2019 Cuma 18:01
Bakan Kurum'dan Altındağ'a meydan müjdesi

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Altındağ Belediye binamızı başka bir alana taşıyacağız. Hem belediye binamızın olduğu alan hem de önündeki alanı bir meydan projesi haline getireceğiz." dedi.

Kurum, beraberindeki Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ile Altındağ ilçesinde kentsel dönüşüm bölgelerini gezdi.

Ankara Kalesi çevresinde, Hacıbayram Mahallesi ve İtfaiye Meydanı'nda incelemelerde bulunan Bakan Kurum, vatandaşlarla sohbet edip, sorunlarını dinledi.

Beraberindekilerle ilçede yapılacak kentsel dönüşüme ilişkin görüş alışverişinde bulunan Kurum, Hacıbayram Mahallesi'nde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan Kurum, bugünlere gelinmesine vesile olan tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere acil şifalar diledi.

Kentsel dönüşüm anlamında yapılması gerekenleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği manifesto çerçevesinde sahada birebir gezerek tespit etmek için Altındağ'da olduklarını belirten Kurum, Altındağ'da vatandaşlara söz verdiklerini yapmak için sahada bulunduklarını söyledi.

Tüm Ankaralıların, "Hergelen Meydanı" olarak bildiği 216 binanın yer aldığı yaklaşık 35 bin metrekarelik alanda önemli bir projeyi hayata geçireceklerini dile getiren Kurum, ilk etapta "Hergelen Meydanı" ile başlayıp Melike Hatun Camisi etrafında tarihin, kültürün ön plana çıkarılacağı çok önemli bir kentsel dönüşüm projesini, Bakanlık, Altındağ Belediyesi, TOKİ, İller Bankası Genel Müdürlüğü ve Altyapı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü olarak gerçekleştireceklerini kaydetti.

Kurum, bölgedeki esnafın da görüş ve düşüncelerini aldıklarını ifade ederek, kentsel dönüşüm projesinde esnafı, vatandaşı mağdur etmeyeceklerinin, projeyi vatandaşlarla el ele yürüteceklerinin altını çizdi.

Bu alanı tarihi, kültürel, eski haline getirecek proje gerçekleştirilirken vatandaşın ticaretini, turizmini yapacağı alanları oluşturma gayreti içerisinde olacaklarını dile getiren Kurum, vatandaşa, yapılan her kentsel dönüşüm projesinde olduğu gibi ister yerinde isterse alternatif alanlarda belli projeleri sunacaklarını dile getirdi.

- "Tescilli yapılar korunacak"

Kurum, ikinci etapta ise "Hergelen Meydanı" ile başlayıp eski "Yahudi Mahallesi" olarak bilinen 270 bin metrekarelik alanda çalışmalar yapacaklarına işaret ederek, bölgedeki 895 yapıdan 191'inin tescilli olduğunu, burada bir tanede de sinagogun bulunduğunu aktardı.

Tescilli yapıların restorasyonunu yapılarak korunacağını vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

"Projemizin üçüncü etabı kapsamında, 1-1,5 sene içinde Altındağ Belediyemizin bulunduğu 12 bin metrekarelik alanda bir meydan projesi yapacağız. Altında da Ulus'a gelecek vatandaşlarımızın araçlarını bırakabileceği çok önemli bir otopark inşasını Altındağ Belediyesi ve Bakanlığımız birlikte yürüteceğiz. Meydanda bizim tarihimizi yansıtan, esnafımızın, vatandaşımızın bir araya geldiği öğelerin dışında hiçbir yapı olmayacak. Belediyemizi de farklı bir alana en geç 1,5-2 yıl içerisinde taşımız olacağız ve Ulus, 12 bin metrekarelik bir meydana kavuşmuş olacak."

Projenin dördüncü etabının ise "Kalealtı Kentsel Dönüşüm Projesi" olduğuna değinen Kurum, burada da tescilli yapıların, kültürel alanların, Osmanlı'dan, Selçuklu'dan kalan eserlerin olduğuna dikkati çekti.

- "Metruk binalar yenilenecek"

Bu alanda da tarihi değerleri koruyacaklarının altını çizen Kurum, ilk etapta 100 bin metrekarelik alandan başlanarak buradaki tüm metruk binaların yıkılıp yenileneceğini anlattı.

Kurum, yapılacak her projede, atılacak her adımda vatandaşla el birliği içerisinde olacaklarını, kimseyi mağdur etmeyeceklerini, davullu, zurnalı Ankara'nın şanına yakışır bir kentsel dönüşüm projesi yapacaklarını vurguladı.

Açıklamasının ardından "Ulus'ta oluşacak meydan nereleri kapsayacak?" sorusunun yöneltildiği Bakan Kurum, "Altındağ Belediye binamızı başka bir alana taşıyacağız. Hem belediye binamızın olduğu alan hem de önündeki alanı bir meydan projesi haline getireceğiz. Altında da buraya gelen vatandaşımıza, esnafımıza hizmet verecek önemli bir otopark projesini de kazandırmış olacağız." yanıtını verdi.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 18:01
  1. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı
  2. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  3. Kentsel dönüşüm

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