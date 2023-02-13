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Gündem Bakan Kurum yapılan tespitlerin sonucunu açıkladı! Kritik uyarı
Gündem

Bakan Kurum yapılan tespitlerin sonucunu açıkladı! Kritik uyarı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde 41 bin 791 bina için yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı tespiti yapıldığını bildirdi. Bakan Kurum ayrıca, vatandaşların AFAD'ın koordinasyonu dışında evinden eşya almaması gerektiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 23:19:00 - 2023-02-13 23:22:14
Bakan Kurum yapılan tespitlerin sonucunu açıkladı! Kritik uyarı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde 41 bin 791 bina için yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı tespiti yapıldığını duyurdu.

Bakan Murat Kurum, "Ağır hasarla ilgili süreçte zaten binalarımız yıkılacak. Vatandaşımız AFAD'ın koordinasyonu dışında evinden eşya almamalı." dedi.

Kurum, "Hasar tespitlerini 1 hafta içinde bitirmeyi planlıyoruz." dedi.

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