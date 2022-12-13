Bakan Kurum "Yakında" dedi, büyük müjdeyi duyurdu! Bomba konut projesi geliyor

TOKİ, 250 bin sosyal konut kampanyasının ardından bu kez orta gelir grubu için yeni konut kampanyası için harekete geçiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum merak edilen detayları anlattı.

Murat Kurum, "Orta Gelire Konut Kampanyası hakkında "Kampanyanın fiyatları etkilemesini istemiyoruz. Hazine Bakanlığı ile çalışıyoruz. Yakında açıklayacağız. Kampanya ile proje arzını da artırmak istiyoruz" dedi.