Bakan Kurum: Vatandaşımız hem konuta hem de arsaya başvuru yapabilir

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından ‘İlk Evim İlk İşyerim’ projesine başvuru detaylarını video mesajla paylaştı. Kurum, 85 milyon vatandaş için Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarını sundu.

Büyük teveccüh

Kurum, 250 bin sosyal konut kampanyasının millet tarafından büyük bir teveccüh ve ilgiye mazhar olduğunu hatırlattı. Erdoğan’ın arsa kampanyasıyla ilgili müjdeyi ise kabine toplantısından sonra paylaştığını anımsatan Kurum, şunları kaydetti: “Şu ana dek e-devlet üzerinden 7.2 milyon vatandaşımız sosyal konuta başvurdu. Gerekli evrakı beyan eden 4.5 milyon vatandaşımızın da başvuru süreçlerini tamamladık. Konut amaçlı arsalarımıza da üzerinden henüz 24 saat bile geçmemesine rağmen milletimiz çok büyük bir teveccüh gösteriyor. Milletimiz konut başvurularında olduğu gibi arsa başvurularında da bu projeyi sahiplendiğini, benimsediğini, devletine ve Sayın Cumhurbaşkanı’mıza olan güvenini bir kez daha gösterdi.”

Dağılım belli oldu

Kurum, 1 milyon konut amaçlı arsanın dağılımını illere ve ilçelere göre yaptıklarına işaret etti. “81 ilimizde arsaların yüzde 40’ını şehir merkezlerinde, yüzde 60’ını ilçelerde olacak şekilde belirledik. 1 milyon konut amaçlı arsada illere göre dağılım belli oldu. 50 bin İstanbul’da, 100 bin Ankara’da, 25 bin İzmir’de, 45 bin Gaziantep’te, 55 bin Konya’da, 25 bin Kayseri’de, 30 bin Diyarbakır’da, 28 bin Eskişehir’de, 26 bin 700 Van’da, 23 bin Antalya’da olmak üzere 81 ilimizde 1 milyon konut amaçlı arsamızı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” bilgilerini verdi. Kurum, dar gelirlilerin arzuladıkları yuvalarını faizsiz bir şekilde sabit ve uygun ödeme koşullarıyla altyapısı tamamlanmış, imar planı hazırlanmış arsalarda inşa edebileceklerini vurguladı. Gerekli teknik ve hukuki destekleri, Bakanlık ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) istisnasız her vatandaşa sunacağının altını çizdi. Kurum, “Vatandaşımız hem konuta hem de konut amaçlı arsaya başvuru yapabilir. Her ikisinin de kurasına katılabilir. Şayet ikisi birden çıkarsa birini tercih ederek ev sahibi olabilir” ifadelerini kullandı.

TOKİ destek verecek

Kurayla vatandaşlara verilecek arsaları iki gruba ayırdıklarına dikkat çeken Kurum, şöyle devam etti: “İlk grupta 350 ila 500 metrekarelik alanlardan oluşan müstakil parsel şeklindeki arsalar, ikinci grupta müşterek parseller bulunuyor. Yine müşterek parsellerde hak sahiplerinin çoğunluk sağlamaları durumunda TOKİ buradaki konutları yapma hususunda da her türlü proje desteğini verecek. Bu parsellerde inşa edilecek binalar zemin artı 4-5 katı geçmeyecek. Müstakil parsellerde ise hak sahipleri belirlenen proje doğrultusunda evlerini inşa edebilecek. İnşallah en geç iki yılda arsaların altyapısını tamamlayarak eksiklerini gidereceğiz. Aralık ayı itibarıyla planları onaylanan illerde ve ilçelerde hak sahipleri belli olan arsaların tapularını vatandaşlarımıza inşallah teslim edeceğiz. Müstakil parsel grubundaki arsalarımız 192 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla ve bin 604 liradan başlayan sabit ödemelerle 10 yıl vadeyle faizsiz şekilde ödenebilecek. Müşterek parsellerin ödemesi ise 112 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla ve 937 liradan başlayan taksitlerle yine 10 yıl vadeyle faizsiz ve sabit ödemelerle yapılabilecek.”

25 Ekim'de temeller atılacak

Kurum, sosyal konutların temellerinin 25 Ekim’de atılacağını; ilk kazmanın Ankara’da vurulacağını aktardı. “25 Ekim’de, Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak olmak üzere 17 ilde 5 bin konutun temellerini Sayın Cumhurbaşkanı’mızın teşrifiyle atacağız” dedi. Kurum, 50 bin iş yeri kampanyasında da yeni bir aşamaya geçileceğini anlattı. İlk etapta Ankara’dan Adana’ya, Erzurum’dan Diyarbakır’a, Kastamonu’dan Konya’ya 28 ilde toplamda 50 ila 200 metrekare büyüklüğünde 10 bin yeni iş yerinin hizmete sunulacağını belirtti.