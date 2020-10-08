Bakan Kurum, Ümraniye'deki zemin altı otoparkı temel atma töreninde konuştu:

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yapacakları düzenlemeyle LPG'li araçların kapalı otoparkları kullanabileceğini belirterek, "Çalışmada artık son aşamaya geldik. İnşallah nihai şeklini verip, LPG'li araç sahibi vatandaşlarımızın merakla beklediği yönetmeliği önümüzdeki hafta yayınlayacağız." dedi.

Bakan Kurum, Ümraniye Belediyesi Zemin Altı Katlı Otoparkı Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, sabah Oruç Reis İlkokulu öğrencileriyle Sıfır Atık Projesi kapsamında bir araya geldiklerini, ardından da Esenler'de başlattıkları 60 bin konutluk dev kentsel dönüşüm projesinin yeni bir etabının daha temelini attıklarını anımsattı.

Yarın Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşüm konutlarının ve Çatalca'da millet bahçesinin temelini atacaklarını bildiren Kurum, temelini attıkları çok katlı otoparkın, Ümraniye'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Eşsiz güzelliğiyle tüm dünyayı büyüleyen, kıtaları bir araya getiren İstanbul'un, kültürü, medeniyeti ve şehirciliği en güzel örnekleriyle yansıttığını dile getiren Kurum, "İstanbul, Türkiye'nin marka şehri, dünyaya açılan penceresidir. Bugün, kentsel dönüşümden millet bahçelerine, sosyal konutlardan sıfır atığa gürültü bariyerlerine kadar tüm altyapı ve üstyapı projelerimizi bu bilinç ve amaçla hazırlıyor, hayata geçiriyoruz." diye konuştu.

Bakan Kurum, İstanbul'un 16 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık metropollerinden biri olduğunu, Türkiye nüfusunun 5'te 1'inin İstanbul'da yaşadığını aktardı.

145 ülkenin nüfusundan daha fazla nüfusa sahip olan İstanbul'un bu özelliğinin, her kalabalık şehirde olduğu gibi trafik sorununu ve otopark problemlerini ortaya çıkardığına işaret eden Kurum, bu doğrultuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla belediyelerle birçok projeye imza attıklarını dile getirdi.

Kurum, şöyle devam etti:

"Kentsel dönüşümü 3 başlık altında toplamıştık. Buna yeni bir başlık daha ekliyoruz. Yoğun olarak trafik ve otopark sorunu yaşanan ilçelerimize otopark problemini çözmek amacıyla şehrin içinde kalmış, köhneleşmiş, deprem riski altındaki binaları kentsel dönüşüme tabi tutmak suretiyle bölgenin otopark ihtiyacını giderecek katlı otoparklar yapacağız. Akıllı sistemlerin olduğu otoparklarda, vatandaşlarımız her türlü hizmeti alacak. Hem otopark ihtiyacını gidermiş hem de o bölgedeki kentsel dönüşüme katkı sağlamış olacağız. İnşallah İstanbulumuzun 39 ilçesine de en az bir tane bu otoparklardan yapacağız."

Türkiye'deki toplam yaklaşık 24 milyon aracın 5 milyonunun İstanbul'da bulunduğunu, bu gerçeklerden hareketle katlı otopark projelerinin sayısını artırmak gerektiğini belirten Kurum, bazı ilçelerde katlı otopark inşa edeceklerini bazılarında ise yeraltı otoparkları yaparak, yeşil alan ve donatı ihtiyaçlarını karşılayacaklarını anlattı.

- "100 dönüm millet bahçesini Ümraniye'ye kazandırıyoruz"

Ümraniye'nin tam merkezinde 3 ayrı caddenin kesiştiği noktada bulunan, İller Bankası'nın sağladığı 7 milyonluk hibe desteğiyle yatırım bedeli 14 milyon lira olan yeni yeraltı otoparkının inşaat alanının 10 bin metrekare olacağını aktaran Kurum, zemin altına 3 kat olacak şekilde planlanan otoparkın, depreme dayanıklı teknolojilerle, akıllı sistemlerle inşa edeceklerini belirtti.

Bakan Kurum, Ümraniye'de, vatandaşların sağlığı, huzuru, güvenliği için yapılması gereken tüm adımları attıklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bir tarafta gürültü bariyeri yapıyoruz, bir tarafta millet bahçeleri yapıyoruz. Millet bahçeleriyle yeşil alan miktarını artıracak ve kişi başına düşen yeşil alan ihtiyacını karşılayacak adımları atıyoruz. Bu noktada NETAŞ'ın bulunduğu arazide yaklaşık 100 dönüm millet bahçesini Ümraniye'ye kazandırıyoruz. Dudullu'da başka bir millet bahçemiz var. TEM'in kenarında yaptığımız bir millet bahçemiz var. Şu an 3 millet bahçesi projelendirilmiş, inşa aşamasına gelmiş durumdadır."

Kurum, Ümraniye'deki kentsel dönüşüm projelerini de belediye ile uyum içerisinde yürüttüklerini dile getirdi.

- LPG'li araçlara kapalı otopark izni

Otopark sorununa köklü çözümler bulmak için mevzuatlarda değişikliğe gittiklerini, yeni yönetmelik çalışmaları yaptıklarını aktaran Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni yönetmeliğimiz de 2021 sonu itibarıyla yürürlüğe girecek. Türkiyemizin elektrikli araçları artık 2022'de yollara çıkacak ve bu araçlar için yeni donanımlara, otopark alanındaki şarj istasyonlarına, park yerlerine ihtiyaç duyacağız. Bu kapsamda yeni yönetmeliğimizde otopark alanlarında elektrikli araç park yerlerinin sayısını artırıyoruz. Şarj istasyonu kurulma mecburiyeti getiriyoruz. Yeni düzenlemeyle LPG'li araçlarımız artık kapalı otoparklara giriş yapabilecekler. Çalışmada artık son aşamaya geldik. İlgili bakanlıklardan ve kuruluşlardan görüşlerimizi aldık. İnşallah nihai şeklini verip, LPG'li araç sahibi vatandaşlarımızın merakla beklediği yönetmeliği önümüzdeki hafta yayınlayacağız. Şimdiden yönetmeliğimiz İstanbullularımız ve tüm kardeşlerimiz için hayırlı olsun."

Kurum, Türkiye'de 60 bin metrekare gürültü bariyeri yapmayı hedeflediklerini, bu kapsamda İstanbul'da Ümraniye E-80 karayolu, Maltepe D-100 karayolu ve Beyoğlu Haliç güzergahları üzerinde 3 gürültü bariyeri projesi olduğunu sözlerine ekledi.

Törende, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın konuşmalarının ardından, Kurum ve beraberindekiler butona basarak, otoparkın temelini attı.