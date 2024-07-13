Bakan Kurum tarih verdi: Evine girmeyen depremzede kalmayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremden en çok etkilenen 11 ilden biri olan Adıyaman’a geldi. Bakan Kurum depremzedeler için yapılan TOKİ konutlarında incelemelerde bulunarak projelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, her ay 25-30 bin konutun hak sahiplerine teslim edileceğini belirterek 2025 yılı sonuna kadar 11 il ve ilçede evine girmeyen depremzedenin kalmayacağını söyledi. Bakan Kurum, depremden etkilenen 11 ilin Türkiye’nin kalkınma ve refah kapısı olarak anılacağını ifade etti.

“21. Yüzyıl’ın en büyük deprem dönüşüm seferberliğimizi 11 ilimizde yürütüyoruz”

Bakan Kurum, 21. Yüzyıl’ın en büyük deprem dönüşüm seferberliğini 11 ilde yürüttüklerini açıklayarak, “Bugün bizim için değerli olan aşıkların şehri, bizim yanımızda dimdik durmuş Adıyaman’dayız. Siyaset üstü bir bakışla Adıyaman’ımızın neye ihtiyacı varsa Belediye Başkanımız, Milletvekillerimiz, Valimizle hep birlikte istişare ediyoruz. Bunun sonucunda ne adım atılması gerekiyorsa hızlı bir şekilde atıyoruz. 6 Şubatta Anadolu coğrafyasının yaşadığı bugüne kadarki en büyük felaketi yaşadık. Bugün 11 ilde 14 milyon vatandaşı etkileyen deprem sebebiyle 21. Yüzyıl’ın en büyük deprem dönüşüm seferberliğimizi 11 ilimizde yürütüyoruz” dedi.

“Projelerimizi hızlı bir şekilde yürütüyoruz”

Bakan Kurum projelerin hızlı bir şekilde yürütüldüğünü belirterek, “Bu kapsamda Cumhuriyet tarihinin en büyük konut dönüşüm seferberliği içinde arkadaşlarımızla bu süreci yürütüyoruz. Adıyaman’ın iklim şartlarına uyumlu şeklinde gerek iklim değişikliğine uyum, gerek burada güneş panellerinin kullanılması gerek atık suların yeniden kullanılması anlayışıyla projelerimizin, konutlarımızın inşaatını yürütüyoruz. Burada yaklaşık 16 bin konutumuz inşaatı yürütülüyor. Burada 50 bin Adıyamanlı yaşayacak. Burası okulu, camisi, yeşil alanıyla, meydanıyla örnek bir şehir olmasını istiyoruz. Örnek bir şehircilik modeli olması amacıyla yerin altında da binlerce kilometrelik altyapı kanalizasyon, yağmur suyu gibi hatlarımızı şehrimizin ihtiyaçları doğrultusunda yapmaya gayret ediyoruz. 11 ilimizde 276 bin konutun inşaatı hızla ilerlemektedir. 441 bin hak sahibi vatandaşlarımız için yerinde gidip tespitleri yapmak suretiyle gerek şehrin çeperindeki belirlediğimiz alanlarda gerekse şehrin içindeki rezerv alanlarda projelerimizi hızlı bir şekilde yürütüyoruz” şeklinde konuştu.

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“Her ay 25-30 bin konutu teslim edeceğiz”

Her ay 25-30 bin konutu teslim edeceklerini belirterek, “Burada köylerimizde hasarlar gördük. 4 bin 500 köyümüzde ekiplerimiz çalışmaktadır. Şuana kadar 76 bin konutumuzu tüm deprem bölgesinde teslimlerini gerçekleştirdik. Yıl sonuna kadar inşallah 200 bin konutun teslimini gerçekleştiriyor olacağız. 11 ilimizde çok önemli mesafeler kat ettik. Çabalarımızın meyvelerini konut teslimiyle almaya başladık. Çok daha hızlı çalışacağız hızlı mesafe kat edeceğiz. İnşallah hedefimiz her ay 25-30 bin konutu teslim etmektir. 2025 yılı sonuna kadar 11 il ve ilçelerimizde evine girmeyen depremzede kalmayacak. Bu anlayışla gece gündüz çalışacağız” ifadelerini kullandı.

“Projelerle Adıyaman’ın ticaretini, turizmini canlandırmak istiyoruz”

Bakan Kurum, “Adıyaman özeline baktığımızda bugüne kadar 8 bin 174 yuvamızı teslim ettik. Bugün merkez il ve ilçelerde 45 bin 444 konutun inşaatı devam ediyor. Adıyaman merkezde belirlediğimiz yıkımın yoğun olduğu yerlerde belirlediğimiz rezerv alanlarımız var. Bu alanlarda da 7 bölgede çalışmalar fiilen devam ediyor. Bu projelerle şehrin yeniden ticaretini, turizmini canlandıracak adımları atmak istiyoruz. Meydan projemiz, Adıyaman merkezinde kale altında buradaki tarihi, turizmi canlandıracak burada esnafın vatandaşımızın ihtiyaçlarını giderecek bir proje tasarladık. İstiyoruz ki geniş bir meydan olsun. Adıyaman’ın kadim kimliğini bu projede yaşatmak istiyoruz. Bu kapsamda bu projeyi yaptık. Bugün sivil toplum örgütümüz esnafımız muhtarlarımızla bir araya geldik. Ay sonunda proje tamamlanacak. Vatandaşlarımızla görüşmeleri yapacağız. Vatandaşlarımızın çoğunluğunun kabul etmesi durumunda meydan projemizi gerçekleştireceğiz. Adıyaman’a güzel bir meydan kazandırmak istiyoruz. Burada ulu camimiz yıkılmıştı. Buradaki restorasyon devam ediyor. Ulu cami etrafında da Adıyaman’a yakışacak bir eser yapmak istiyoruz. Burada da vatandaşlarımızın çoğunluğu isterse bir proje yapmak istiyoruz. Cendere köprüsü etrafında bir düzenleme yapmak istiyoruz. Bu düzenleme çerçevesinde orada tabiat parkını koruyacak bir doğa projesi yapmak istiyoruz” dedi.

“11 ilimiz Türkiye’nin kalkınma ve refah kapısı olarak anılacak”

Bakan Kurum son olarak, “Deprem bölgesinin ayağa kalkması hepimizin derdidir. Depremde kaybettiğimiz Şehitlerimizin emanetine sahip çıkacağız. 11 ilimizin hiçbir yerinde hiç kimse kendisini yalnız hissetmeyecek. Çünkü hepimiz kardeşiz. Devletimizin eli her zaman buradaki kardeşlerimizin omzunda olacak. 11 ilimizi Türkiye’nin kalkınma ve refah kapısı olarak anılacak. Asrın kalkınmasını herkesle birlikte geçireceğiz” diye konuştu.

Bakan Kurum açıklamasının ardından deprem konutlarının örnek dairesini gezdi.

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