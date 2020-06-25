Bakan Kurum: Selden zarar gören vatandaşlarımızın zararlarını telafi ederek yaralarını saracağız
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Selden zarar gören şehirlerimizin eksikliklerini giderecek, vatandaşlarımızın zararlarını telafi ederek yaralarını saracağız." dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İstanbul ve Bursa’daki sel felaketinin ardından iki ilimizdeki hasar tespit çalışmalarını büyük oranda tamamladık." ifadelerini kullandı.
Bakan Kurum, "Selden zarar gören şehirlerimizin eksikliklerini giderecek, vatandaşlarımızın zararlarını telafi ederek yaralarını saracağız." dedi.