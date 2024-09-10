Bakan Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kabul etti! 1,5 saatlik görüşme
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu kabul etti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu bakanlıkta kabul etti.
"İSTİŞARELERİMİZ DEVAM EDECEK"
Bakanlıkta gerçekleşen ve yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nu bakanlığımızda kabul ettik. Bakanlık olarak çok önemsediğimiz İstanbul’umuzun depreme hazırlığı kapsamında kentsel dönüşüm ile İstanbul ve Boğaz’ın doğal zenginliğinin korunması konularında görüş alışverişinde bulunduk. Yerel yönetimlerle istişarelerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.
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