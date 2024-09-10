  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Gazze'de can kaybı 41 bini aştı!

Her şey bir hayır kurumunun istihbarat servisine Bayraktar TB2 SİHA almasıyla başladı

85 metrecik bir ev ve 10 metrecik iskeleymiş! Şahan’dan kaçak villaya şaka gibi savunma

Türkiye'nin 'o tesisleri hedef almayın' teklifini reddettiler

Müjde diyerek duyuruldu: 60 milyon liralık tasarruf sağlanacak!

Kara Harp Okulu’ndaki "kılıçlı" yemin töreniyle ilgili şok iddia! "Yusuf Dikeç" detayı olay oldu

Türkiye'den dünyayı sallayacak balistik füze hamlesi! O ülkeye 'Topraklarınızdan ateşleyelim' teklifi yapıldı

Avrupa Adalet Divanı kararını açıkladı! Apple'a dev vergi borcu geliyor

Başkan Erdoğan o isme seslendi! Millete bir özür borcu var

DEM Parti acıdan rant devşiriyor! PKK’nın çocuk istismarını gizliyor: Şoke eden detaylar
Gündem Bakan Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kabul etti! 1,5 saatlik görüşme
Gündem

Bakan Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kabul etti! 1,5 saatlik görüşme

Yeniakit Publisher
2024-09-10 20:04:00 -
Bakan Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kabul etti! 1,5 saatlik görüşme

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu kabul etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu bakanlıkta kabul etti.

"İSTİŞARELERİMİZ DEVAM EDECEK"

Bakanlıkta gerçekleşen ve yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nu bakanlığımızda kabul ettik. Bakanlık olarak çok önemsediğimiz İstanbul’umuzun depreme hazırlığı kapsamında kentsel dönüşüm ile İstanbul ve Boğaz’ın doğal zenginliğinin korunması konularında görüş alışverişinde bulunduk. Yerel yönetimlerle istişarelerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

Abdulkadir Selvi'den olay "Ekrem İmamoğlu" iddiası! Yer yerinden oynayacak
Abdulkadir Selvi'den olay "Ekrem İmamoğlu" iddiası! Yer yerinden oynayacak

Medya

Abdulkadir Selvi'den olay "Ekrem İmamoğlu" iddiası! Yer yerinden oynayacak

Ekrem İmamoğlu yönetimine sert tepki! Hayatını kaybedenin ailesine şimdi Bellini’yi anlatın
Ekrem İmamoğlu yönetimine sert tepki! Hayatını kaybedenin ailesine şimdi Bellini’yi anlatın

Gündem

Ekrem İmamoğlu yönetimine sert tepki! Hayatını kaybedenin ailesine şimdi Bellini’yi anlatın

Cin şişeden çıktı artık! Ekrem İmamoğlu’ndan Mansur Yavaş'a "Daha neler" dedirten operasyon
Cin şişeden çıktı artık! Ekrem İmamoğlu’ndan Mansur Yavaş'a "Daha neler" dedirten operasyon

Medya

Cin şişeden çıktı artık! Ekrem İmamoğlu’ndan Mansur Yavaş'a "Daha neler" dedirten operasyon

İstanbul'da büyük kriz! Bu kadarı fazla değil mi Ekrem İmamoğlu?
İstanbul'da büyük kriz! Bu kadarı fazla değil mi Ekrem İmamoğlu?

Medya

İstanbul'da büyük kriz! Bu kadarı fazla değil mi Ekrem İmamoğlu?

Ekrem İmamoğlu yine Ali Erbaş’ı hedef aldı
Ekrem İmamoğlu yine Ali Erbaş’ı hedef aldı

Gündem

Ekrem İmamoğlu yine Ali Erbaş’ı hedef aldı

Bu ne kibir böyle Ekrem İmamoğlu? Şu rezalete bakın hele
Bu ne kibir böyle Ekrem İmamoğlu? Şu rezalete bakın hele

Medya

Bu ne kibir böyle Ekrem İmamoğlu? Şu rezalete bakın hele

Recep Tayyip Erdoğan sayesinde yüzülebilir hale gelen Haliç, Ekrem İmamoğlu sayesinde farelerin yuvası oldu..." target="_blank">
Recep Tayyip Erdoğan sayesinde yüzülebilir hale gelen Haliç, Ekrem İmamoğlu sayesinde farelerin yuvası oldu...
Recep Tayyip Erdoğan sayesinde yüzülebilir hale gelen Haliç, Ekrem İmamoğlu sayesinde farelerin yuvası oldu...

Gündem

Recep Tayyip Erdoğan sayesinde yüzülebilir hale gelen Haliç, Ekrem İmamoğlu sayesinde farelerin yuvası oldu...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23