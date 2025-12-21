  • İSTANBUL
Bakan Kurum Hatay'da şantiyeleri gezdi: 455 bininci konut için geri sayım başladı!
Gündem

Bakan Kurum Hatay'da şantiyeleri gezdi: 455 bininci konut için geri sayım başladı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bakan Kurum Hatay’da şantiyeleri gezdi: 455 bininci konut için geri sayım başladı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 27 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek dev teslim töreni öncesi Hatay’da denetime çıktı.

"Asrın felaketi" sonrası başlatılan "Asrın inşa seferberliği"nde tarihi bir eşiğe gelindi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde tamamlanan 455 bininci afet konutunun teslim töreni öncesinde Hatay’da son hazırlıkları yerinde inceledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesindeki son teslim töreni 27 Aralık Cumartesi günü asrın inşa seferberliğinin sembol kenti Hatay'da yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle, depremzede vatandaşların katılımıyla yapılması planlanan tören öncesinde Hatay'daki Cumhuriyet Caddesi'ni ziyaret eden Bakan Murat Kurum, burada basın açıklaması yaptıktan sonra kentte son aşamaya gelen inşa çalışmalarını incelemek için şantiyeleri dolaştı.

Bakan Kurum, Atatürk Caddesi, Uzun Çarşı, Kemalpaşa Caddesi ve Kurtuluş Caddesi'nde incelemelerde bulundu.

“BİNALARIMIZ BİTTİ, SİZİ ÇAYA BEKLİYORUZ”

İncelemeler sırasında bir binanın balkonundan Bakan Kurum'a seslenen işçiler, "Binalarımız bitti, sizi çaya bekliyoruz." diye konuştu.

Geçen hafta TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmeleri sırasında Bakan Kurum'u eleştiren DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in "Sanırsınız Çevre Şehircilik Bakanı değil de şantiye şefi" sözlerini hatırlatan şantiye şeflerinden biri ise Kurum'un yanına gelerek, "Bir şantiye şefi olarak sizinle gurur duyuyorum." dedi.

Hatay'daki ziyaretlerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kurum, "Kardeşlerimizi görmek için geldik, hayır dualarıyla uğurlandık. 27 Aralık'ta yeniden kavuşmak üzere." ifadesini kullandı.

